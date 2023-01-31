Путин поручил создать центры подготовки для российских и белорусских военных

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин призвал принять предложение о создании учебных центров для белорусских и российских бойцов Фото:
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Президент России Владимир Путин поручил принять предложение о подписании соглашения между РФ и Беларусью о создании учебных центров для военных обеих стран. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь», — говорится в документе. Также там сообщается, что необходимо поручить министерству обороны при участии российского МИД переговоры с Беларусью. Когда договоренность между сторонами будет достигнута, нужно будет подписать указанное соглашение от имени российской стороны.

Ранее президенты России и Беларуси договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщал, что число российских военных в этой группировке составляет около девяти тысяч бойцов. Позже стало известно о начале совместной штабной тренировке объединенного командования региональной группировки войск на белорусской территории. Об этом сообщает RT.

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Президент России Владимир Путин поручил принять предложение о подписании соглашения между РФ и Беларусью о создании учебных центров для военных обеих стран. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. «Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь», — говорится в документе. Также там сообщается, что необходимо поручить министерству обороны при участии российского МИД переговоры с Беларусью. Когда договоренность между сторонами будет достигнута, нужно будет подписать указанное соглашение от имени российской стороны. Ранее президенты России и Беларуси договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщал, что число российских военных в этой группировке составляет около девяти тысяч бойцов. Позже стало известно о начале совместной штабной тренировке объединенного командования региональной группировки войск на белорусской территории. Об этом сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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