Путин поручил создать центры подготовки для российских и белорусских военных

31 января 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал принять предложение о создании учебных центров для белорусских и российских бойцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поручил принять предложение о подписании соглашения между РФ и Беларусью о создании учебных центров для военных обеих стран. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. «Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь», — говорится в документе. Также там сообщается, что необходимо поручить министерству обороны при участии российского МИД переговоры с Беларусью. Когда договоренность между сторонами будет достигнута, нужно будет подписать указанное соглашение от имени российской стороны. Ранее президенты России и Беларуси договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщал, что число российских военных в этой группировке составляет около девяти тысяч бойцов. Позже стало известно о начале совместной штабной тренировке объединенного командования региональной группировки войск на белорусской территории. Об этом сообщает RT.

Президент России Владимир Путин поручил принять предложение о подписании соглашения между РФ и Беларусью о создании учебных центров для военных обеих стран. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. «Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь», — говорится в документе. Также там сообщается, что необходимо поручить министерству обороны при участии российского МИД переговоры с Беларусью. Когда договоренность между сторонами будет достигнута, нужно будет подписать указанное соглашение от имени российской стороны. Ранее президенты России и Беларуси договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко сообщал, что число российских военных в этой группировке составляет около девяти тысяч бойцов. Позже стало известно о начале совместной штабной тренировке объединенного командования региональной группировки войск на белорусской территории. Об этом сообщает RT.