Лавров назвал главный принцип мира

Сергей Лавров считает, что Россия окрепнет в сложившейся геополитической ситуации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Для достижения мира необходимо уметь себя защищать. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия крепнет в сложившейся ситуации и сможет защищать себя более эффективно.
«Я за мир. Я разделяю мысль, которую можно сформулировать так: „Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать“. Из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно себя защищать», — заявил Лавров в интервью «России 24».
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.