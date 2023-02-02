Лавров назвал главный принцип мира

Лавров: мир возможен, если уметь себя защищать
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Всероссийский форум
Сергей Лавров считает, что Россия окрепнет в сложившейся геополитической ситуации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для достижения мира необходимо уметь себя защищать. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия крепнет в сложившейся ситуации и сможет защищать себя более эффективно.

«Я за мир. Я разделяю мысль, которую можно сформулировать так: „Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать“. Из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно себя защищать», — заявил Лавров в интервью «России 24».

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Для достижения мира необходимо уметь себя защищать. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия крепнет в сложившейся ситуации и сможет защищать себя более эффективно. «Я за мир. Я разделяю мысль, которую можно сформулировать так: „Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать“. Из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно себя защищать», — заявил Лавров в интервью «России 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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