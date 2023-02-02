Лавров назвал главный принцип мира

Лавров: мир возможен, если уметь себя защищать

02 февраля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров считает, что Россия окрепнет в сложившейся геополитической ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для достижения мира необходимо уметь себя защищать. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия крепнет в сложившейся ситуации и сможет защищать себя более эффективно. «Я за мир. Я разделяю мысль, которую можно сформулировать так: „Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать“. Из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно себя защищать», — заявил Лавров в интервью «России 24».

Для достижения мира необходимо уметь себя защищать. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия крепнет в сложившейся ситуации и сможет защищать себя более эффективно. «Я за мир. Я разделяю мысль, которую можно сформулировать так: „Хочешь мира, будь готов всегда себя защищать“. Из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны еще более эффективно себя защищать», — заявил Лавров в интервью «России 24».