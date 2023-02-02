ЕС «напакостит» России в годовщину начала СВО: главное к вечеру 2 февраля

ЕС введет новые санкции против России в годовщину СВО: главное к вечеру 2 февраля
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, красная лента, кремль, манежная площадь, троицкая башня кремля, москва
ЕС введет против России новый пакет санкций 24 февраля, заявила фон дер Ляйен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз введет против России новые санкции в день годовщины СВО. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 февраля.

  • В честь годовщины начала спецоперации ЕС введет новые санкции против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Евросоюз замедлил темп введения антироссийских санкций. Это позволяет РФ быстрее адаптироваться к новым ограничениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
  • Власти Украины не идут на мирные переговоры с Россией из-за риска потерять территории. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев. Он также отметил, что после мирных диалогов с Москвой Киев терял территории и людей.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет отвечать на угрозы Запада «не только бронетехникой». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что речь идет об использовании полного военного арсенала у России. Также на этой встрече Путин поддержал идею создать музей про историю СВО.
  • Украина может получить более дальнобойные ракеты для того, чтобы наносить удары по новым территориям России. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин, добавив, что Запад вряд ли отправит ВСУ межконтинентальные ракеты.
  • ВСУ в скором времени будут испытывать недостаток в советских истребителях и пилотах. Об этом рассказал военный летчик с позывным «Джус».
  • Взятие Бахмута армией России необходимо для того, что выйти на новые рубежи ВСУ в Славянске и Краматорске. Об этом заявил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.
  • Франция отправит Киеву радары Ground Master 200 (GM200), которые усилят ПВО Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он дополнил, что это позволит стране обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники различных типов.
  • Армия России ликвидировала за сутки 100 украинских военнослужащих. Также были уничтожены шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30. Об этом сообщает Пятый канал.

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Евросоюз введет против России новые санкции в день годовщины СВО. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 февраля.
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