Шольц пообещал новые санкции против РФ на годовщину СВО

08 февраля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил об усилении санкций против РФ к годовщине СВО Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к годовщине спецоперации на Украине Евросоюз ужесточит санкции против России. Об этом сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle. «Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала конфликта», — сказал Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. Его слова приводит Deutsche Welle . Он также заявил, что ограничения станут «ясным сигналом» для России, что их намерения «не заимеют успеха». После того как Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза ввели против российской стороны ряд санкций. Однако в Focus написали, что введенные Западом ограничения «потерпели провал». По словам автора статьи, одной из причин того, что РФ справилась с санкциями, является тот факт, что российское сырье все еще поступает за границу. Также западные товары до сих пор приходят в РФ, сообщает MK.RU .

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к годовщине спецоперации на Украине Евросоюз ужесточит санкции против России. Об этом сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle. «Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала конфликта», — сказал Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. Его слова приводит Deutsche Welle. Он также заявил, что ограничения станут «ясным сигналом» для России, что их намерения «не заимеют успеха». После того как Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза ввели против российской стороны ряд санкций. Однако в Focus написали, что введенные Западом ограничения «потерпели провал». По словам автора статьи, одной из причин того, что РФ справилась с санкциями, является тот факт, что российское сырье все еще поступает за границу. Также западные товары до сих пор приходят в РФ, сообщает MK.RU.