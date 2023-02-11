11 февраля 2023

Офицер НМ ЛНР Марочко доложил о положении дел под Кременной

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, наемник, stock
Андрей Марочко рассказал о положительном результате действий российских военных под Кременной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные довольно успешно продвигаются вглубь линии обороны военных сил Украины под городом Кременная. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Там занят ряд выгодных рубежей, позиций, также были выбиты украинские боевики с ранее занимаемых позиций. Если простым языком, то наши действия наступательного характера привели к положительному результату», — похвалил он российских военных, передает ТАСС.

По его словам, глубина продвижения сил РФ на разных участках отличается. Он считает, что не столь важно, на сколько километров продвинулись войска РФ, сколько то, какие участки местности они заняли.

Ранее, 8 февраля, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скапливать силы в районе Кременной в ЛНР, где по-прежнему сохраняется тяжелая ситуация на линии соприкосновения. Он отметил, что украинские боевики продолжают обстреливать больницы, в которых лечат мирных жителей и раненых военных.

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Российские военные довольно успешно продвигаются вглубь линии обороны военных сил Украины под городом Кременная. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Там занят ряд выгодных рубежей, позиций, также были выбиты украинские боевики с ранее занимаемых позиций. Если простым языком, то наши действия наступательного характера привели к положительному результату», — похвалил он российских военных, передает ТАСС. По его словам, глубина продвижения сил РФ на разных участках отличается. Он считает, что не столь важно, на сколько километров продвинулись войска РФ, сколько то, какие участки местности они заняли. Ранее, 8 февраля, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скапливать силы в районе Кременной в ЛНР, где по-прежнему сохраняется тяжелая ситуация на линии соприкосновения. Он отметил, что украинские боевики продолжают обстреливать больницы, в которых лечат мирных жителей и раненых военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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