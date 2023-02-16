Центробанк объединится с МВД для борьбы с мошенниками

Россияне смогут подать заявление о мошенничестве через Госуслуги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центробанк осенью объединится с МВД для быстрого расследования дел о кибермошенничестве. Об этом заявил зампред Банка России Герман Зубарев, передает корреспондент URA.RU.

«Для защиты наших граждан от мошенников мы планируем реализовать целый комплекс мероприятий. Одно из них — организация эффективного информационного обмена с МВД. Так, правоохранительные органы смогут в оперативном режиме получать информацию о мошеннических операциях. Это повысит скорость и качество расследования дел о кибермошенничестве. Также важно для скорости реагирования правоохранителей обеспечить возможность для граждан подать заявление о краже через Госуслуги или онлайн-сервисы банка», — сообщил Зубарев на панельной дискуссии. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также ЦБ предлагает возложить ответственность на топ-менеджеров банков. «Топ-менеджеры банков, отвечающие за информационную безопасность, должны нести персональную ответственность за защиту информации клиентов. Нарушения, утечки будут наказываться вплоть до дисквалификации», — сообщил зампред.

Он также уточнил, что чаще всего мошенники используют социальную инженерию. «Во вторник мы опубликовали статистику операций без согласия на 2022 год. Отмечу, что объем потерь по операциям без согласия увеличился по сравнению с 2021 на 4% и составил чуть больше 14 миллиардов рублей. Основными инструментами злоумышленников остается социальная инженерия. С помощью нее в прошлом году было совершено более половины операций без согласия», — отметил представитель Банка России.