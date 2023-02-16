Семьям погибших в теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей

В четверг, 16 февраля, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о единовременной выплате в размере 1 млн рублей членам семей погибших в результате теракта на Крымском мосту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 году на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», — говорится в
Ранее, 8 октября, жители Керчи сообщили о взрыве в районе Крымского моста. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов пообещал разобраться в причинах инцидента, а также оперативно устранить все повреждения. Депутат Госдумы Олег Морозов назвал подрыв Крымского моста терактом и объявлением войны. 31 января вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин вырази уверенность, что восстановление Крымского моста завершится к марту этого года, часть работ удается завершить раньше срока.
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