16 февраля 2023

Семьям погибших в теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей

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Распоряжение подписал Михаил Мишустин Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

В четверг, 16 февраля, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о единовременной выплате в размере 1 млн рублей членам семей погибших в результате теракта на Крымском мосту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 году на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», — говорится в распоряжении.

Ранее, 8 октября, жители Керчи сообщили о взрыве в районе Крымского моста. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов пообещал разобраться в причинах инцидента, а также оперативно устранить все повреждения. Депутат Госдумы Олег Морозов назвал подрыв Крымского моста терактом и объявлением войны. 31 января вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин вырази уверенность, что восстановление Крымского моста завершится к марту этого года, часть работ удается завершить раньше срока.

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В четверг, 16 февраля, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о единовременной выплате в размере 1 млн рублей членам семей погибших в результате теракта на Крымском мосту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 году на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», — говорится в распоряжении. Ранее, 8 октября, жители Керчи сообщили о взрыве в районе Крымского моста. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинов пообещал разобраться в причинах инцидента, а также оперативно устранить все повреждения. Депутат Госдумы Олег Морозов назвал подрыв Крымского моста терактом и объявлением войны. 31 января вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин вырази уверенность, что восстановление Крымского моста завершится к марту этого года, часть работ удается завершить раньше срока.
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