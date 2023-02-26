Mash: хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, рошаль леонид
Леонида Рошаля госпитализировали в московскую клинику Фото:

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попал в реанимацию из-за кисты в головном мозге. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве шесть дней назад. В анамнезе у него — Паркинсон и кисты в головном мозге», — передает telegram-канал Mash. После исследований у него диагностировали перелом шейки левого бедра.

Рошаля включили в десятый пакет санкций Евросоюза, который приняли 25 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кощунством такое решение и заявила о невежестве Запада.

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попал в реанимацию из-за кисты в головном мозге. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве шесть дней назад. В анамнезе у него — Паркинсон и кисты в головном мозге», — передает telegram-канал Mash. После исследований у него диагностировали перелом шейки левого бедра. Рошаля включили в десятый пакет санкций Евросоюза, который приняли 25 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кощунством такое решение и заявила о невежестве Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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