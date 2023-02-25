Захарова сравнила ЕС с пиратами после введения 10-го пакета санкций

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала десятый пакет санкций Евросоюза кощунством из-за включения в него детского хирурга Леонида Рошаля. Своим мнением Захарова поделилась в соцсетях.
«Доктор Рошаль в санкционном списке — это как Айболит в заложниках у пиратов. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, подобные меры можно объяснить невежеством коллективного Запада, а также его злобой и ненавистью.
Ранее URA.RU рассказало, что ЕС ввел десятый пакет санкций против России. Под санкции попали 82 физлица, в том числе детский хирург Леонид Рошаль. Свои комментарии относительно роли и значения 10-го пакета дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Последний выразил сожаление по поводу разрушения некогда прочной европейской цивилизации, которая была союзником России.
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала десятый пакет санкций Евросоюза кощунством из-за включения в него детского хирурга Леонида Рошаля. Своим мнением Захарова поделилась в соцсетях. «Доктор Рошаль в санкционном списке — это как Айболит в заложниках у пиратов. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, подобные меры можно объяснить невежеством коллективного Запада, а также его злобой и ненавистью. Ранее URA.RU рассказало, что ЕС ввел десятый пакет санкций против России. Под санкции попали 82 физлица, в том числе детский хирург Леонид Рошаль. Свои комментарии относительно роли и значения 10-го пакета дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Последний выразил сожаление по поводу разрушения некогда прочной европейской цивилизации, которая была союзником России.