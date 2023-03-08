Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

08 марта 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Илья Авербух проводит тур в поддержку Романа Костомарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова немного улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист Илья Авербух. «Что касается состояния [Костомарова], есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения [жене Костомарова] Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний», — приводит ТАСС слова Авербуха. Костомаров попал в реанимацию в начале января. У фигуриста начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей. В начале марта сообщалось, что Костомаров начал двигаться после комы. При этом СМИ сообщают о прогрессирующем сепсисе у спортсмена.

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова немного улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист Илья Авербух. «Что касается состояния [Костомарова], есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения [жене Костомарова] Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний», — приводит ТАСС слова Авербуха. Костомаров попал в реанимацию в начале января. У фигуриста начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей. В начале марта сообщалось, что Костомаров начал двигаться после комы. При этом СМИ сообщают о прогрессирующем сепсисе у спортсмена.