Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова немного улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист Илья Авербух.
«Что касается состояния [Костомарова], есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения [жене Костомарова] Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний», — приводит ТАСС слова Авербуха.
Костомаров попал в реанимацию в начале января. У фигуриста начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей. В начале марта сообщалось, что Костомаров начал двигаться после комы. При этом СМИ сообщают о прогрессирующем сепсисе у спортсмена.
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