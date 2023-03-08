Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

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Каток на Красной площади. Москва, авербух илья
Илья Авербух проводит тур в поддержку Романа Костомарова Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова немного улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист Илья Авербух.

«Что касается состояния [Костомарова], есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения [жене Костомарова] Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Костомаров попал в реанимацию в начале января. У фигуриста начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей. В начале марта сообщалось, что Костомаров начал двигаться после комы. При этом СМИ сообщают о прогрессирующем сепсисе у спортсмена.

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Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова немного улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист Илья Авербух. «Что касается состояния [Костомарова], есть небольшие улучшения. Держим кулаки, молимся. Хочется сказать слова восхищения [жене Костомарова] Оксане Домниной и маме Ромы, на их плечи легло очень много испытаний», — приводит ТАСС слова Авербуха. Костомаров попал в реанимацию в начале января. У фигуриста начался некроз тканей, что привело к ампутации конечностей. В начале марта сообщалось, что Костомаров начал двигаться после комы. При этом СМИ сообщают о прогрессирующем сепсисе у спортсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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