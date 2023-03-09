РБК: в Карелии студента задержали за призывы к госизмене

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Задержанный студент призывал переходить на сторону Украины Фото:

В республике Карелия сотрудники полиции задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, который выступал за независимость региона и пытался помешать России достичь целей спецоперации на Украине. По версии силовиков, он придерживался националистических взглядов.

«В Карелии задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, „придерживающегося националистических взглядов“, по подозрению в склонении граждан России к совершению государственной измены в ходе спецоперации на Украине. Васюренко, который является сторонником независимости Карелии, „сформировал убеждение“, что следует помешать достижению Россией целей операции на Украине», — пишет РБК со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

По информации журналистов, студенту вменяют подстрекательство к совершению государственной измены. Он призывал граждан переходить на сторону Украины.

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В республике Карелия сотрудники полиции задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, который выступал за независимость региона и пытался помешать России достичь целей спецоперации на Украине. По версии силовиков, он придерживался националистических взглядов. «В Карелии задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко, „придерживающегося националистических взглядов“, по подозрению в склонении граждан России к совершению государственной измены в ходе спецоперации на Украине. Васюренко, который является сторонником независимости Карелии, „сформировал убеждение“, что следует помешать достижению Россией целей операции на Украине», — пишет РБК со ссылкой на свои источники в силовых структурах. По информации журналистов, студенту вменяют подстрекательство к совершению государственной измены. Он призывал граждан переходить на сторону Украины.
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