В МИД РФ нашли единственный позитив в отношениях с США

Замглавы МИД РФ Рябков: обмен заключенными стал единственным позитивным моментом отношениях с Америкой
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
В России нашли позитив в отношениях с Америкой Фото:

Россия и США пришли к разрешению ряда вопросов по линии обмена заключенными. На данный момент это является единственным положительным моментом в отношениях стран. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Есть такой сюжет, как обмен заключенными […] Это небольшой позитив, пожалуй, единственный позитив последних месяцев в российско-американских отношениях», — отметил Сергей Рябков в интервью RT Arabic. Он отметил, что некоторые результаты уже были достигнуты, при этом обсуждение таких вопросов продолжается.

Россия и США провели обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер в декабре 2022 года. В РФ остается американский заключенный Пол Уилан, осужденный за шпионаж. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил возможность обмена Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию, передает RT.

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Россия и США пришли к разрешению ряда вопросов по линии обмена заключенными. На данный момент это является единственным положительным моментом в отношениях стран. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Есть такой сюжет, как обмен заключенными […] Это небольшой позитив, пожалуй, единственный позитив последних месяцев в российско-американских отношениях», — отметил Сергей Рябков в интервью RT Arabic. Он отметил, что некоторые результаты уже были достигнуты, при этом обсуждение таких вопросов продолжается. Россия и США провели обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер в декабре 2022 года. В РФ остается американский заключенный Пол Уилан, осужденный за шпионаж. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил возможность обмена Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию, передает RT.
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