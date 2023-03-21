В ДНР под Авдеевкой погиб военнослужащий из ХМАО

22 марта 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

У погибшего в ХМАО остались мать и сестра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В середине февраля при освобождении поселка Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики погиб житель Радужного (ХМАО) Николай Шуктомов. Об этом сообщили в правительстве округа. «В Радужном простились с 34-летним Николаем Шуктомовым, погибшим 17 февраля. Шуктомов родился и вырос в Радужном. Учился в школе №5. Его вспоминают как интеллектуального и эрудированного подростка, спокойного, тактичного и умеющего всегда найти компромисс. Рядовой геройски погиб в ДНР, выполняя боевые задачи в поселке Верхнеторецкое недалеко от Авдеевки», — сообщается на странице окружного правительства «ВКонтаке». В Радужном у погибшего бойца остались мать и сестра. Правительство ХМАО обещает оказать семье военнослужащего все меры поддержки, предусмотренные в регионе для семей погибших бойцов при исполнении воинских обязанностей. Ранее URA.RU сообщало, что военный из ХМАО Заур Рамазанов погиб при освобождении ДНР. Он родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру. С 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ.

В середине февраля при освобождении поселка Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики погиб житель Радужного (ХМАО) Николай Шуктомов. Об этом сообщили в правительстве округа. «В Радужном простились с 34-летним Николаем Шуктомовым, погибшим 17 февраля. Шуктомов родился и вырос в Радужном. Учился в школе №5. Его вспоминают как интеллектуального и эрудированного подростка, спокойного, тактичного и умеющего всегда найти компромисс. Рядовой геройски погиб в ДНР, выполняя боевые задачи в поселке Верхнеторецкое недалеко от Авдеевки», — сообщается на странице окружного правительства «ВКонтаке». В Радужном у погибшего бойца остались мать и сестра. Правительство ХМАО обещает оказать семье военнослужащего все меры поддержки, предусмотренные в регионе для семей погибших бойцов при исполнении воинских обязанностей. Ранее URA.RU сообщало, что военный из ХМАО Заур Рамазанов погиб при освобождении ДНР. Он родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру. С 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ.