В ДНР под Авдеевкой погиб военнослужащий из ХМАО

В середине февраля при освобождении поселка Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики погиб житель Радужного (ХМАО) Николай Шуктомов. Об этом сообщили в правительстве округа.
«В Радужном простились с 34-летним Николаем Шуктомовым, погибшим 17 февраля. Шуктомов родился и вырос в Радужном. Учился в школе №5. Его вспоминают как интеллектуального и эрудированного подростка, спокойного, тактичного и умеющего всегда найти компромисс. Рядовой геройски погиб в ДНР, выполняя боевые задачи в поселке Верхнеторецкое недалеко от Авдеевки», — сообщается на странице окружного правительства «ВКонтаке».
В Радужном у погибшего бойца остались мать и сестра. Правительство ХМАО обещает оказать семье военнослужащего все меры поддержки, предусмотренные в регионе для семей погибших бойцов при исполнении воинских обязанностей.
Ранее URA.RU сообщало, что военный из ХМАО Заур Рамазанов погиб при освобождении ДНР. Он родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру. С 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ.
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