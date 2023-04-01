Полковник запаса объяснил, почему Лапина вернули на спецоперацию

Полковник запаса Чмутин указал на необходимость возвращать на фронт военачальников с боевым опытом

01 апреля 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Лапин необходим на фронте в условиях готовящегося наступления Украины, уверен полковник запаса Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фронтах спецоперации ожидаются активные боевые действия с контрнаступлениями как со стороны РФ, так и со стороны ВСУ. Для этого войскам нужен военачальник, умеющий реальный боевой опыт, каким и является начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, вернувшийся на фронт 1 апреля. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Любое назначение начальника или командира связано с необходимостью. Мы должны понимать, что как мы, так и ВСУ готовят какие-то контрудары, какие-то наступательные действия. Потому что в таком состоянии, на истощение, не может долго длиться. Кто-то все равно предпримет попытку перейти к активным действиям. Вот здесь, наверное, будут выделяться основные главные удары или основные направления. Для этого потребуются командиры, военачальники, имеющие опыт боевой, как Лапин», — заявил Юрий Чмутин. Полковник запаса предположил, что Лапин возвращается для выполнения новых задач, которые будут поставлены российской армии. «Можно предположить, что его назначение будет связано с какими-то новыми задачами. Это не избирательная должность, не какой-то малозначимый пост, это все-таки командующий группировкой, командующий направлением, у которых стоит определенные конкретные задачи стратегическая, оперативно-тактическая. Кто-то будет заниматься стратегической обороной на тех или иных направлениях, кто-то будет готовить контрнаступление и командовать им, а кто-то будет заниматься оперативно-тактическими задачами по глубине, потому что техника западная поступает, наемники, инструкторы находятся. Это все тоже является военными целями», — отметил собеседник агентства. На данный момент ВСУ активно готовятся к контрнаступлению. Киев стягивает бойцов и военную технику в район Запорожья. Российская армия в ответ на это выстраивает линию обороны и старается уничтожить максимальное количество техники Запада. На фоне обострения ситуации на фронт вернулся Лапин после отпуска. По информации старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, военного корреспондента Александра Матюшина, генерала направят на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фронтах спецоперации ожидаются активные боевые действия с контрнаступлениями как со стороны РФ, так и со стороны ВСУ. Для этого войскам нужен военачальник, умеющий реальный боевой опыт, каким и является начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, вернувшийся на фронт 1 апреля. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Любое назначение начальника или командира связано с необходимостью. Мы должны понимать, что как мы, так и ВСУ готовят какие-то контрудары, какие-то наступательные действия. Потому что в таком состоянии, на истощение, не может долго длиться. Кто-то все равно предпримет попытку перейти к активным действиям. Вот здесь, наверное, будут выделяться основные главные удары или основные направления. Для этого потребуются командиры, военачальники, имеющие опыт боевой, как Лапин», — заявил Юрий Чмутин. Полковник запаса предположил, что Лапин возвращается для выполнения новых задач, которые будут поставлены российской армии. «Можно предположить, что его назначение будет связано с какими-то новыми задачами. Это не избирательная должность, не какой-то малозначимый пост, это все-таки командующий группировкой, командующий направлением, у которых стоит определенные конкретные задачи стратегическая, оперативно-тактическая. Кто-то будет заниматься стратегической обороной на тех или иных направлениях, кто-то будет готовить контрнаступление и командовать им, а кто-то будет заниматься оперативно-тактическими задачами по глубине, потому что техника западная поступает, наемники, инструкторы находятся. Это все тоже является военными целями», — отметил собеседник агентства. На данный момент ВСУ активно готовятся к контрнаступлению. Киев стягивает бойцов и военную технику в район Запорожья. Российская армия в ответ на это выстраивает линию обороны и старается уничтожить максимальное количество техники Запада. На фоне обострения ситуации на фронт вернулся Лапин после отпуска. По информации старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, военного корреспондента Александра Матюшина, генерала направят на командование одного из приоритетных направлений для российской армии.