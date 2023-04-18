В ЕС готовятся к катастрофическим последствиям из-за решения России

При отказе России от продления зерновой сделки мир ожидают катастрофические последствия, так как РФ и Украина являются системообразующими странами в мировом масштабе. Об этом рассказали в представительстве Евросоюза (ЕС) в России.
«Мир может ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена из-за отказа России», — передает заявление представительства ЕС РБК. Там добавили, что Украина и Россия представляют собой страны, которые являются системообразующими в мировом масштабе. В представительстве напомнили, что конец последнего продления сделки намечен на 18 мая.
Россия и Украина при посредничестве ООН заключили летом сделку для вывоза зерна с украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят радужных перспектив, которые обещают продление зерновой сделки, так у Запада нет стремления учитывать интересы РФ, пишет
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