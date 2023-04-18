В ЕС готовятся к катастрофическим последствиям из-за решения России

ЕС: отказ России от продления зерновой сделки будет иметь катастрофические последствия
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Зерновая сделка очень важна для мирового сообщества, заявили в представительстве ЕС
Зерновая сделка очень важна для мирового сообщества, заявили в представительстве ЕС Фото:
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При отказе России от продления зерновой сделки мир ожидают катастрофические последствия, так как РФ и Украина являются системообразующими странами в мировом масштабе. Об этом рассказали в представительстве Евросоюза (ЕС) в России.

«Мир может ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена из-за отказа России», — передает заявление представительства ЕС РБК. Там добавили, что Украина и Россия представляют собой страны, которые являются системообразующими в мировом масштабе. В представительстве напомнили, что конец последнего продления сделки намечен на 18 мая.

Россия и Украина при посредничестве ООН заключили летом сделку для вывоза зерна с украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят радужных перспектив, которые обещают продление зерновой сделки, так у Запада нет стремления учитывать интересы РФ, пишет Life.

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При отказе России от продления зерновой сделки мир ожидают катастрофические последствия, так как РФ и Украина являются системообразующими странами в мировом масштабе. Об этом рассказали в представительстве Евросоюза (ЕС) в России. «Мир может ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена из-за отказа России», — передает заявление представительства ЕС РБК. Там добавили, что Украина и Россия представляют собой страны, которые являются системообразующими в мировом масштабе. В представительстве напомнили, что конец последнего продления сделки намечен на 18 мая. Россия и Украина при посредничестве ООН заключили летом сделку для вывоза зерна с украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят радужных перспектив, которые обещают продление зерновой сделки, так у Запада нет стремления учитывать интересы РФ, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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