Кремль объяснил указ Путина об ответе на изъятие имущества россиян

Указ президента России Владимира Путина об ответе на изъятие имущества россиян является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены на создание у них нормативной базы для изъятия активов российских компаний за рубежом. В ряде государственных наблюдений будет планомерный переход от временного управления к фактической конфискации», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он добавил, что существуют некоторые отличия. Например, решение не касается вопросов собственности и владельцев активов. Внешнее управление означает, что собственник не имеет права принимать управленческие решения, подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Путин подписал указ об ответе на изъятие имущества россиян. Он предполагает введение временного управления собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя.
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