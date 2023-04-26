Кремль объяснил указ Путина об ответе на изъятие имущества россиян

Песков: указ Путина об ответе на изъятие имущества россиян — это ответная мера на агрессию Запада
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, песков дмитрий
Указ Владимира Путина является ответной мерой на действия Запада, заявил Дмитрий Песков Фото:

Указ президента России Владимира Путина об ответе на изъятие имущества россиян является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены на создание у них нормативной базы для изъятия активов российских компаний за рубежом. В ряде государственных наблюдений будет планомерный переход от временного управления к фактической конфискации», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он добавил, что существуют некоторые отличия. Например, решение не касается вопросов собственности и владельцев активов. Внешнее управление означает, что собственник не имеет права принимать управленческие решения, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Путин подписал указ об ответе на изъятие имущества россиян. Он предполагает введение временного управления собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя.

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Указ президента России Владимира Путина об ответе на изъятие имущества россиян является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены на создание у них нормативной базы для изъятия активов российских компаний за рубежом. В ряде государственных наблюдений будет планомерный переход от временного управления к фактической конфискации», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что существуют некоторые отличия. Например, решение не касается вопросов собственности и владельцев активов. Внешнее управление означает, что собственник не имеет права принимать управленческие решения, подчеркнул пресс-секретарь. Ранее Путин подписал указ об ответе на изъятие имущества россиян. Он предполагает введение временного управления собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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