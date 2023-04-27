Захарова оценила заявление главы ЮАР о выходе из МУС

Представитель МИД Мария Захарова: слова президента ЮАР о выходе из МУС приняты к сведению

27 апреля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Мария Захарова напомнила, что Россия уже давно выступает против МУС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Министерстве иностранных дел России приняли к сведению слова главы ЮАР Сирила Рамафосы о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга сообщила URA.RU. Лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что страна выйдет из-под юрисдикции МУС. Заявление появилось вскоре после выдачи организацией ордера на арест президента России Владимира Путина. Позже в правящей партии ЮАР назвали слова Рамафосы «ошибочными». «Мы видели заявления и приняли их к сведению. Эти размышления и заявления прозвучали внутри суверенного государства на различных уровнях, их было несколько. Но есть официальная позиция государства, когда она сформирована, мы ее и комментируем», — пояснила Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ добавила, что позиция Москвы по МУС была выработана давно и с тех пор несколько раз переподтверждалась. «Напомню, еще в 2016 году президент Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда. Наша позиция не конъектурна, она не сформирована по итогам каких-то решений или псевдорешений этой структуры», — подытожила Захарова. Досудебная палата МУС, расположенная в Гааге, выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Это было сделано в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с территории Украины. В России неоднократно заявляли, что детей перемещали из зоны боевых действий для спасения их жизней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Министерстве иностранных дел России приняли к сведению слова главы ЮАР Сирила Рамафосы о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга сообщила URA.RU. Лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что страна выйдет из-под юрисдикции МУС. Заявление появилось вскоре после выдачи организацией ордера на арест президента России Владимира Путина. Позже в правящей партии ЮАР назвали слова Рамафосы «ошибочными». «Мы видели заявления и приняли их к сведению. Эти размышления и заявления прозвучали внутри суверенного государства на различных уровнях, их было несколько. Но есть официальная позиция государства, когда она сформирована, мы ее и комментируем», — пояснила Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ добавила, что позиция Москвы по МУС была выработана давно и с тех пор несколько раз переподтверждалась. «Напомню, еще в 2016 году президент Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда. Наша позиция не конъектурна, она не сформирована по итогам каких-то решений или псевдорешений этой структуры», — подытожила Захарова. Досудебная палата МУС, расположенная в Гааге, выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Это было сделано в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с территории Украины. В России неоднократно заявляли, что детей перемещали из зоны боевых действий для спасения их жизней.