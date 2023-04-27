Путин расширил полномочия правительства по Украине

Путин разрешил правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия правительства Фото:

Правительство России получит полномочие выдавать временные разрешения, которые ограничат специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины по отношению к российским гражданам и компаниям. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном-интернет-портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, в случае конфискации заграницей российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта мера поможет создать компенсационный фонд, передает RT.

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Правительство России получит полномочие выдавать временные разрешения, которые ограничат специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины по отношению к российским гражданам и компаниям. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном-интернет-портале правовой информации. Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, в случае конфискации заграницей российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта мера поможет создать компенсационный фонд, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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