Путин расширил полномочия правительства по Украине Путин разрешил правительству право делать исключения из экономических мер против Украины 27 апреля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал указ, расширяющий полномочия правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России получит полномочие выдавать временные разрешения, которые ограничат специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины по отношению к российским гражданам и компаниям. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном-интернет-портале правовой информации. Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, в случае конфискации заграницей российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта мера поможет создать компенсационный фонд, передает RT. Правительство России получит полномочие выдавать временные разрешения, которые ограничат специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины по отношению к российским гражданам и компаниям. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном-интернет-портале правовой информации. Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, в случае конфискации заграницей российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта мера поможет создать компенсационный фонд, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям