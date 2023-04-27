Путин расширил полномочия правительства по Украине

Правительство России получит полномочие выдавать временные разрешения, которые ограничат специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины по отношению к российским гражданам и компаниям. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», — сообщается в тексте указа. Он опубликован на официальном-интернет-портале правовой информации.
Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, в случае конфискации заграницей российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что эта мера поможет создать компенсационный фонд, передает RT.
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