Daily Shincho: глобальный Юг назвал Украину нарушителем спокойствия

29 апреля 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Страны глобального Юга возмущены зацикливанием Запада на украинской тематике Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В государствах глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) Украину считают «нарушителем спокойствия». Такое мнение высказал японский политический обозреватель Кадзухико Фудзи. «Украина — это нарушитель спокойствия для глобального Юга. <…> Если США и Европа не признают неудобную правду о своем „украинофильстве“, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — статья журналиста опубликована в японском издании Daily Shincho . По мнению Фудзи, страны коллективного Запада пытаются надавить санкциями на Россию, чтобы добиться прекращения огня в пользу Киева, но глобальный Юг не последовал их примеру. Ранее Япония выступила против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в РФ в преддверии саммита самых развитых экономик мира. По словам официальных лиц, предложение было сделано на фоне «растущего разочарования Вашингтона» из-за того, что Россия продолжает «импортировать западные технологии».

В государствах глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) Украину считают «нарушителем спокойствия». Такое мнение высказал японский политический обозреватель Кадзухико Фудзи. «Украина — это нарушитель спокойствия для глобального Юга. <…> Если США и Европа не признают неудобную правду о своем „украинофильстве“, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — статья журналиста опубликована в японском издании Daily Shincho. По мнению Фудзи, страны коллективного Запада пытаются надавить санкциями на Россию, чтобы добиться прекращения огня в пользу Киева, но глобальный Юг не последовал их примеру. Ранее Япония выступила против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в РФ в преддверии саммита самых развитых экономик мира. По словам официальных лиц, предложение было сделано на фоне «растущего разочарования Вашингтона» из-за того, что Россия продолжает «импортировать западные технологии».