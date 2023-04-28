28 апреля 2023

Daily Shincho: глобальный Юг назвал Украину нарушителем спокойствия

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Страны глобального Юга возмущены зацикливанием Запада на украинской тематике Фото:
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В государствах глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) Украину считают «нарушителем спокойствия». Такое мнение высказал японский политический обозреватель Кадзухико Фудзи.

«Украина — это нарушитель спокойствия для глобального Юга. <…> Если США и Европа не признают неудобную правду о своем „украинофильстве“, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — статья журналиста опубликована в японском издании Daily Shincho.

По мнению Фудзи, страны коллективного Запада пытаются надавить санкциями на Россию, чтобы добиться прекращения огня в пользу Киева, но глобальный Юг не последовал их примеру. Ранее Япония выступила против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в РФ в преддверии саммита самых развитых экономик мира. По словам официальных лиц, предложение было сделано на фоне «растущего разочарования Вашингтона» из-за того, что Россия продолжает «импортировать западные технологии».

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В государствах глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) Украину считают «нарушителем спокойствия». Такое мнение высказал японский политический обозреватель Кадзухико Фудзи. «Украина — это нарушитель спокойствия для глобального Юга. <…> Если США и Европа не признают неудобную правду о своем „украинофильстве“, которое является причиной недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — статья журналиста опубликована в японском издании Daily Shincho. По мнению Фудзи, страны коллективного Запада пытаются надавить санкциями на Россию, чтобы добиться прекращения огня в пользу Киева, но глобальный Юг не последовал их примеру. Ранее Япония выступила против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в РФ в преддверии саммита самых развитых экономик мира. По словам официальных лиц, предложение было сделано на фоне «растущего разочарования Вашингтона» из-за того, что Россия продолжает «импортировать западные технологии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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