Клинтон вспомнил о «леденящем душу» разговоре с Путиным

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Билл Клинтон с ужасом вспоминает встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в 2011 году, пишет Financial Times Фото:

Экс-президент США Билл Клинтон вспомнил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая повергла его в ужас. Политики говорили о Будапештском меморандуме. Об этом пишет газета Financial Times.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, что он <…> [не участвовал в подписании соглашения], <…> которое я заключил с Борисом Ельциным [Будапештский меморандум]», — приводят авторы газеты слова Клинтона. Далее журналисты пишут, что «после леденящего душу обсуждения», Клинтон сделал вывод, будто Россия не поддерживает Будапештский меморандум.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года при участии Украины, России, Великобритании и США. По договору страны гарантируют безопасность Украины, если та ликвидируют собственный ядерный арсенал.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что Киев хочет вернуть себе статус ядерной державы. До этого советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия.

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Экс-президент США Билл Клинтон вспомнил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая повергла его в ужас. Политики говорили о Будапештском меморандуме. Об этом пишет газета Financial Times. «Владимир Путин сказал мне в 2011 году, что он <…> [не участвовал в подписании соглашения], <…> которое я заключил с Борисом Ельциным [Будапештский меморандум]», — приводят авторы газеты слова Клинтона. Далее журналисты пишут, что «после леденящего душу обсуждения», Клинтон сделал вывод, будто Россия не поддерживает Будапештский меморандум. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года при участии Украины, России, Великобритании и США. По договору страны гарантируют безопасность Украины, если та ликвидируют собственный ядерный арсенал. Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявлял, что Киев хочет вернуть себе статус ядерной державы. До этого советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности, если Москва откажется от ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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