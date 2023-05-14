Минобороны РФ: новая межконтинентальная баллистическая ракета заменит «Булаву»

15 мая 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Новые межконтинентальные баллистические ракеты должны гарантированно преодолевать любую систему ПРО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Министерстве обороны РФ доложили о преимуществах новой межконтинентальной баллистической ракеты. Она гарантированно должна преодолевать любую систему ПРО и обеспечивать высокую точность при увеличенной дальности полета. К тому же, со временем заменить стоящую на вооружении «Булаву» и стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. «В настоящее время завершается работа по формированию тактико-технических требований к принципиально новой подводной межконтинентальной баллистической ракете. Новинка должна стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения», — рассказали «Известиям» источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе. Когда документы будут согласованы с заказчиками, разработчики займутся формированием облика и конструкции новейшего стратегического комплекса. В основу работ положат принцип «подводная лодка для ракеты». Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал о пересмотре требований к ударным возможностям и скрытности действий подводных лодок. Для этого необходимо разработать субмарины с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками. При этом стоящая на вооружении подводных ракетоносцев «Булава» сможет прослужить еще лет 20, но будущую замену ей нужно начинать разрабатывать уже сейчас. Ранее ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что ракета, которую запустили с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Министерстве обороны РФ доложили о преимуществах новой межконтинентальной баллистической ракеты. Она гарантированно должна преодолевать любую систему ПРО и обеспечивать высокую точность при увеличенной дальности полета. К тому же, со временем заменить стоящую на вооружении «Булаву» и стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. «В настоящее время завершается работа по формированию тактико-технических требований к принципиально новой подводной межконтинентальной баллистической ракете. Новинка должна стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения», — рассказали «Известиям» источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе. Когда документы будут согласованы с заказчиками, разработчики займутся формированием облика и конструкции новейшего стратегического комплекса. В основу работ положат принцип «подводная лодка для ракеты». Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал о пересмотре требований к ударным возможностям и скрытности действий подводных лодок. Для этого необходимо разработать субмарины с принципиально новыми тактико-техническими характеристиками. При этом стоящая на вооружении подводных ракетоносцев «Булава» сможет прослужить еще лет 20, но будущую замену ей нужно начинать разрабатывать уже сейчас. Ранее ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что ракета, которую запустили с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане.