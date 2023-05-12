Действия США против России привели к неожиданному результату

Бывший разведчик США Скотт Риттер: США сплотили российский народ вокруг Путина

12 мая 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Риттер считает, что россияне сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США своими недоброжелательными действиями лишь сплотили народ России вокруг президента Владимира Путина. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер, который приехал с рабочим визитом в Екатеринбург. «США ввели огромный пакет санкций против России и ее граждан. Американский истеблишмент полагал, что такие действия настроят российский народ против президента Путина. Но получилось все наоборот. Агрессивная политика США и стран коллективного запада против РФ только сплотила россиян. Президент Путин пользуется большой поддержкой населения. Иностранцы могут любить Путина или ненавидеть, но стоит признать, что он четко отстаивает интересы своих граждан и страны. За это россияне и любят его», — сказал Риттер в личной беседе с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург приехал бывший американский морпех. Скотт Риттер провел встречу со студентами Уральского государственного педагогического университета, которая была организованна Российским обществом «Знание». Отвечая на вопрос журналиста URA.RU, Риттер заявил, что американские СМИ распространяют фейки про СВО.

США своими недоброжелательными действиями лишь сплотили народ России вокруг президента Владимира Путина. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер, который приехал с рабочим визитом в Екатеринбург. «США ввели огромный пакет санкций против России и ее граждан. Американский истеблишмент полагал, что такие действия настроят российский народ против президента Путина. Но получилось все наоборот. Агрессивная политика США и стран коллективного запада против РФ только сплотила россиян. Президент Путин пользуется большой поддержкой населения. Иностранцы могут любить Путина или ненавидеть, но стоит признать, что он четко отстаивает интересы своих граждан и страны. За это россияне и любят его», — сказал Риттер в личной беседе с журналистом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург приехал бывший американский морпех. Скотт Риттер провел встречу со студентами Уральского государственного педагогического университета, которая была организованна Российским обществом «Знание». Отвечая на вопрос журналиста URA.RU, Риттер заявил, что американские СМИ распространяют фейки про СВО.