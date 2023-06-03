Власти Бердянска сообщили, что ВСУ использовали запрещенные ракеты во время атак Власти Бердянска: ВСУ использовали ракету «Точка-У» во время атаки на Бердянск 03 июня 2023 в 22:38 Размер текста - 17 + Ракета имела кассетную боевую часть (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время атаки Вооруженных сил Украины на Бердянск использовался запрещенный международным договором РФ тактический ракетный комплекс «Точка-У». Об этом сообщили в соцсетях власти города. «По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна «Точка-У», — об этом написали в официальном telegram-канале городской администрации Бердянска. Там отметили, что ракета имела кассетную боевую часть для того, чтобы достичь большего количества жертв и повреждений инфраструктуре. По информации администрации, кассетные боевые части детонировали в воздухе. Благодаря успешной работе системы противовоздушной обороны удалось предотвратить жертвы и разрушения. Ранее URA.RU писало, что российская ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск. Об этом сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что системе удалось сбить шесть вражеских ракет, передает «телеканал 360». Во время атаки Вооруженных сил Украины на Бердянск использовался запрещенный международным договором РФ тактический ракетный комплекс «Точка-У». Об этом сообщили в соцсетях власти города. «По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна «Точка-У», — об этом написали в официальном telegram-канале городской администрации Бердянска. Там отметили, что ракета имела кассетную боевую часть для того, чтобы достичь большего количества жертв и повреждений инфраструктуре. По информации администрации, кассетные боевые части детонировали в воздухе. Благодаря успешной работе системы противовоздушной обороны удалось предотвратить жертвы и разрушения. Ранее URA.RU писало, что российская ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск. Об этом сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что системе удалось сбить шесть вражеских ракет, передает «телеканал 360». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям