Суд арестовал одного из обвиняемых в отравлении россиян «Мистером Сидром»

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Бар "Географ". Екатеринбург, сидр
Виновного в отравлении россиян от сидра арестовали Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Суд поместил под стражу одного из виновных в отравлении россиян сидром. Об этом сообщают корреспонденты.

«Суд арестовал на два месяца одного из обвиняемых в хищении метанола в Самарской области», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на корреспондентов из зала суда.

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Суд поместил под стражу одного из виновных в отравлении россиян сидром. Об этом сообщают корреспонденты. «Суд арестовал на два месяца одного из обвиняемых в хищении метанола в Самарской области», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на корреспондентов из зала суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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