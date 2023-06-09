Суд арестовал одного из обвиняемых в отравлении россиян «Мистером Сидром»

Виновного в отравлении россиян от сидра арестовали
новость из сюжетаМассовое отравление сидром в регионах России
Суд поместил под стражу одного из виновных в отравлении россиян сидром. Об этом сообщают корреспонденты.
«Суд арестовал на два месяца одного из обвиняемых в хищении метанола в Самарской области», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на корреспондентов из зала суда.
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