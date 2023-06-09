Суд арестовал одного из обвиняемых в отравлении россиян «Мистером Сидром» 09 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 + Виновного в отравлении россиян от сидра арестовали Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Суд поместил под стражу одного из виновных в отравлении россиян сидром. Об этом сообщают корреспонденты. «Суд арестовал на два месяца одного из обвиняемых в хищении метанола в Самарской области», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на корреспондентов из зала суда. Суд поместил под стражу одного из виновных в отравлении россиян сидром. Об этом сообщают корреспонденты. «Суд арестовал на два месяца одного из обвиняемых в хищении метанола в Самарской области», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на корреспондентов из зала суда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям