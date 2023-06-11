Кардиолог Кондрахин: Стас Пьеха попал в реанимацию из-за отсутствия отдыха и стресса

Стресс из-за отсутствия отдыха приводит к проблемам с сердцем, заявил Андрей Кондрахин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Переработки, неумение отдохнуть и расслабиться приводят к заболеваниям сердца. Об этом рассказал кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Таким образом он пояснил, почему российский певец Стас Пьеха попал в реанимацию.

«Что касается заболеваний сердца, то инфаркт стал все чаще встречаться и у молодежи. <…> На первый план выходит гиподинамия (отсутствие физической активности — прим. URA.RU), а также переработки и нехватка отпуска», — подчеркнул Андрей Кондрахин в беседе с Пятым каналом.

Также врач пояснил, что к проблемам с сердцем приводят курение и алкоголизм. Все это негативно сказывается на сосудистой системе. Специалист предупредил, что если человек замечает неприятные ощущения в грудной клетке, то это повод задуматься о диагностике.

Ночью 11 июня российский певец Стас Пьеха попал в реанимацию. Отмечается, что до этого он жаловался на проблемы с сердцем. Исполнителя доставили в Боткинскую больницу. После Пьеха рассказал, что серьезных проблем у него не выявили.