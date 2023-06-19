Блогер Лерчек и ее муж посоветовали всем честно платить налоги

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Блогеры Чекалины порекомендовали всем своевременно платить налоги Фото:

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин, ранее обвиненные в неуплате налогов, рассказали, что выплатят задолженности и посоветовали всем последовать их примеру. Интервью вышло на youtube-канале «Эмпатия Манучи».

«Просто совет вам от души, если у вас есть уже налоговый акт, <…> заплатите всю сумму налога, которую говорят, потому что считают все верно», — рассказала Чекалина в интервью youtube-каналу «Эмпатия Манучи». Она уточнила, что заплатила бы налоги раньше, если бы знала о последствиях. «Главное сейчас выплатить и впредь не допускать таких ошибок», — добавил Артем Чекалин.

Прокуратура обвинила Чекалину в неуплате налогов 7 марта 2023 года. Артем Чекалин пообещал погасить 300 миллионов рублей. Адвокат объяснил, что нежелание Чекалиной выполнять избранную меру пресечения в виде лишения доступа к интернету может привести к еще более суровым ограничениям, передают «Дни.ру». Позже блогеры погасили все налоговые задолженности, однако суд не стал размораживать их счета, пишет Life.

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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин, ранее обвиненные в неуплате налогов, рассказали, что выплатят задолженности и посоветовали всем последовать их примеру. Интервью вышло на youtube-канале «Эмпатия Манучи». «Просто совет вам от души, если у вас есть уже налоговый акт, <…> заплатите всю сумму налога, которую говорят, потому что считают все верно», — рассказала Чекалина в интервью youtube-каналу «Эмпатия Манучи». Она уточнила, что заплатила бы налоги раньше, если бы знала о последствиях. «Главное сейчас выплатить и впредь не допускать таких ошибок», — добавил Артем Чекалин. Прокуратура обвинила Чекалину в неуплате налогов 7 марта 2023 года. Артем Чекалин пообещал погасить 300 миллионов рублей. Адвокат объяснил, что нежелание Чекалиной выполнять избранную меру пресечения в виде лишения доступа к интернету может привести к еще более суровым ограничениям, передают «Дни.ру». Позже блогеры погасили все налоговые задолженности, однако суд не стал размораживать их счета, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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