ТСН: замглавы обороны Украины призвала не мерить наступление населенными пунктами

20 июня 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Анна Маляр не уточнила конкретные критерии эффективности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замминистра обороны Украины Анна Маляр уверила, что не нужно измерять результаты наступления украинских бойцов населенными пунктами и пройденными километрами. При этом она не уточнила конкретные критерии для анализа эффективности. «Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами», — приводит заявление Маляр телеканал ТСН. Она также утверждает, что критериев эффективности СВО гораздо больше, однако не указывает эти критерии. Кроме того, Маляр обещает, что крупный удар еще впереди. Ранее URA.RU писало, что начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш. После этого сообщалось, что контрнаступление ВСУ наткнулось на «стальную стену» и обернулось крупными потерями. За неделю Украина потеряла порядка семи тысяч солдат в боях, 160 танков и 360 бронемашин.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр уверила, что не нужно измерять результаты наступления украинских бойцов населенными пунктами и пройденными километрами. При этом она не уточнила конкретные критерии для анализа эффективности. «Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами», — приводит заявление Маляр телеканал ТСН. Она также утверждает, что критериев эффективности СВО гораздо больше, однако не указывает эти критерии. Кроме того, Маляр обещает, что крупный удар еще впереди. Ранее URA.RU писало, что начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО. Такое мнение выразил американский журналист Сеймур Херш. После этого сообщалось, что контрнаступление ВСУ наткнулось на «стальную стену» и обернулось крупными потерями. За неделю Украина потеряла порядка семи тысяч солдат в боях, 160 танков и 360 бронемашин.