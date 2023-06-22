Шойгу доложил Путину о снижении активности ВСУ

22 июня 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что в данный момент ВСУ занимаются перегруппировкой Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери из-за чего снизилась их активность на поле боя. Об этом российскому лидеру Владимиру Путину заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «После проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность», — сказал Сергей Шойгу в ходе совещания президента России с постоянными членами Совета безопасности. Министр обороны также подчеркнул, что несмотря на большие потери, у Киева по-прежнему остаются силы на продолжение атак. Также он сказал, что сейчас ВСУ занимаются перегруппировкой Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия-24».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери из-за чего снизилась их активность на поле боя. Об этом российскому лидеру Владимиру Путину заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «После проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность», — сказал Сергей Шойгу в ходе совещания президента России с постоянными членами Совета безопасности. Министр обороны также подчеркнул, что несмотря на большие потери, у Киева по-прежнему остаются силы на продолжение атак. Также он сказал, что сейчас ВСУ занимаются перегруппировкой Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия-24».