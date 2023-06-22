Шойгу доложил Путину о снижении активности ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери из-за чего снизилась их активность на поле боя. Об этом российскому лидеру Владимиру Путину заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«После проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность», — сказал Сергей Шойгу в ходе совещания президента России с постоянными членами Совета безопасности. Министр обороны также подчеркнул, что несмотря на большие потери, у Киева по-прежнему остаются силы на продолжение атак. Также он сказал, что сейчас ВСУ занимаются перегруппировкой Трансляция заседания ведется на телеканале «Россия-24».
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