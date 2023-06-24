«ВКонтакте» заблокировала заявление Евгения Пригожина

Соцсеть VK заблокировала пост пресс-службы на основании решения Генпрокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На странице его пресс-службы «Конкорд» в соцсети появилось сообщение о том, что материал заблокировали на основании решения Генпрокуратуры России.

«В соцсети вместо заявления, опубликованного 23 июня в 21:52 мск, появилось сообщение о том, что материал заблокирован на территории РФ. На основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 июня 2023 года», — передает информацию ТАСС.

23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.