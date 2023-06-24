«ВКонтакте» заблокировала заявление Евгения Пригожина

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Соцсеть VK заблокировала пост пресс-службы на основании решения Генпрокуратуры Фото:
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Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На странице его пресс-службы «Конкорд» в соцсети появилось сообщение о том, что материал заблокировали на основании решения Генпрокуратуры России.

«В соцсети вместо заявления, опубликованного 23 июня в 21:52 мск, появилось сообщение о том, что материал заблокирован на территории РФ. На основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 июня 2023 года», — передает информацию ТАСС.

23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На странице его пресс-службы «Конкорд» в соцсети появилось сообщение о том, что материал заблокировали на основании решения Генпрокуратуры России. «В соцсети вместо заявления, опубликованного 23 июня в 21:52 мск, появилось сообщение о том, что материал заблокирован на территории РФ. На основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 июня 2023 года», — передает информацию ТАСС. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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