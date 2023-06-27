Посланник Ватикана посетит Москву для урегулирования украинского конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды московского Кремля. Москва, кремль, красная площадь, большой кремлевский дворец, москва, бкд
Кардинал Дзуппи посетит Москву с целью урегулирования конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посланник Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Дзуппи посетит Москву 28—29 июня. Об этом сообщили в Ватикане.

«Посланник Папы Римского совершить визит в Москву», — передает сообщение Ватикана РИА Новости. Там подчеркнули, что визит будет совершен 28—29 июня с целью урегулирования конфликта на Украине.

Ранее глава католической церкви Папа Римский отметил, что Ватикан предпринимает шаги по примирению России и Украины. Он также заявил, что существует возможность организовать встречу между лидерами двух конфликтующих государств.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посланник Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Дзуппи посетит Москву 28—29 июня. Об этом сообщили в Ватикане. «Посланник Папы Римского совершить визит в Москву», — передает сообщение Ватикана РИА Новости. Там подчеркнули, что визит будет совершен 28—29 июня с целью урегулирования конфликта на Украине. Ранее глава католической церкви Папа Римский отметил, что Ватикан предпринимает шаги по примирению России и Украины. Он также заявил, что существует возможность организовать встречу между лидерами двух конфликтующих государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...