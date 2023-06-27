Посланник Ватикана посетит Москву для урегулирования украинского конфликта

Кардинал Дзуппи посетит Москву с целью урегулирования конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Посланник Папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Дзуппи посетит Москву 28—29 июня. Об этом сообщили в Ватикане.
«Посланник Папы Римского совершить визит в Москву», — передает сообщение Ватикана РИА Новости. Там подчеркнули, что визит будет совершен 28—29 июня с целью урегулирования конфликта на Украине.
Ранее глава католической церкви Папа Римский отметил, что Ватикан предпринимает шаги по примирению России и Украины. Он также заявил, что существует возможность организовать встречу между лидерами двух конфликтующих государств.
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