ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали Энергодар, уточнил Пухов
ВСУ атаковали Энергодар, уточнил Пухов Фото:

Украинские силы массово обстреливают Энергодар при помощи артиллерии. В городе размещена Запорожская атомная электростанция. Об этом написал глава города Максим Пухов.

«ВСУ ведут артобстрел города! Зафиксированы прилёты в непосредственной близости от городской застройки!» — передает Пухов в своем telegram-канале. По его словам, удары пришлись в непосредственной близости от жилых кварталов, в том числе первого микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов.

Власти города призвали жителей соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасные места до отмены тревоги. Жителям также рекомендовали укрываться в помещениях без окон и с капитальными стенами, например в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, советуют немедленно найти ближайшее укрытие.

По данным «Росатома» ВСУ продолжают обстрелы Энергодара. Данная информация актуальна на август 2025 года. В целом с начала спецоперации на Украине Киев неоднократно пытался нанести повреждения Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также неоднократно анализировали ситуацию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские силы массово обстреливают Энергодар при помощи артиллерии. В городе размещена Запорожская атомная электростанция. Об этом написал глава города Максим Пухов. «ВСУ ведут артобстрел города! Зафиксированы прилёты в непосредственной близости от городской застройки!» — передает Пухов в своем telegram-канале. По его словам, удары пришлись в непосредственной близости от жилых кварталов, в том числе первого микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов. Власти города призвали жителей соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасные места до отмены тревоги. Жителям также рекомендовали укрываться в помещениях без окон и с капитальными стенами, например в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, советуют немедленно найти ближайшее укрытие. По данным «Росатома» ВСУ продолжают обстрелы Энергодара. Данная информация актуальна на август 2025 года. В целом с начала спецоперации на Украине Киев неоднократно пытался нанести повреждения Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также неоднократно анализировали ситуацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...