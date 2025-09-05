ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

Украинские силы массово обстреливают Энергодар при помощи артиллерии. В городе размещена Запорожская атомная электростанция. Об этом написал глава города Максим Пухов.
«ВСУ ведут артобстрел города! Зафиксированы прилёты в непосредственной близости от городской застройки!» — передает Пухов в своем telegram-канале. По его словам, удары пришлись в непосредственной близости от жилых кварталов, в том числе первого микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов.
Власти города призвали жителей соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасные места до отмены тревоги. Жителям также рекомендовали укрываться в помещениях без окон и с капитальными стенами, например в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, советуют немедленно найти ближайшее укрытие.
По данным «Росатома» ВСУ продолжают обстрелы Энергодара. Данная информация актуальна на август 2025 года. В целом с начала спецоперации на Украине Киев неоднократно пытался нанести повреждения Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также неоднократно анализировали ситуацию.
