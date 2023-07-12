Shot: в Черном море в Анапе утонули два человека

12 июля 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Анапе утонули мужчина и женщина, передает Shot Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Анапе утонули два человека. Они купались во время шторма в Черном море. Об этом сообщает Shot. «В Анапе еще сразу двое утонувших при купании в шторм [в Черном море]», — передают авторы канала. Отмечается, что это произошло в районе пансионата «Аквамарин». Утонули мужчина и женщина в возрасте 50-55 лет. В настоящий момент полиция проводит рейды на пляжах курорта. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Краснодарскому краю с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В настоящий момент в Краснодарском крае проходят аномальные ливни. На территории введен режим ЧС.

В Анапе утонули два человека. Они купались во время шторма в Черном море. Об этом сообщает Shot. «В Анапе еще сразу двое утонувших при купании в шторм [в Черном море]», — передают авторы канала. Отмечается, что это произошло в районе пансионата «Аквамарин». Утонули мужчина и женщина в возрасте 50-55 лет. В настоящий момент полиция проводит рейды на пляжах курорта. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Краснодарскому краю с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В настоящий момент в Краснодарском крае проходят аномальные ливни. На территории введен режим ЧС.