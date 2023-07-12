Shot: в Черном море в Анапе утонули два человека

В Анапе утонули мужчина и женщина, передает Shot
В Анапе утонули два человека. Они купались во время шторма в Черном море. Об этом сообщает Shot.
«В Анапе еще сразу двое утонувших при купании в шторм [в Черном море]», — передают авторы канала. Отмечается, что это произошло в районе пансионата «Аквамарин». Утонули мужчина и женщина в возрасте 50-55 лет. В настоящий момент полиция проводит рейды на пляжах курорта.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Краснодарскому краю с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
В настоящий момент в Краснодарском крае проходят аномальные ливни. На территории введен режим ЧС.
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