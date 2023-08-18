Лавров: затяжной конфликт на Украине ослабит желание Запада ее восстанавливать

Западные инвесторы утрачивают интерес к восстановлению Украины, поскольку конфликт с Россией слишком затянулся. Чем дольше длиться противостояние, тем меньше веры у них остается в успех Киева. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров журналу «Международная жизнь».
«Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Все слабее становится их вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах», — сказал Лавров в интервью.
Он считает, что обслуживание Киевом госдолга находится под большим вопросом. Кредиты лягут дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада, что повлечет за собой ускорение инфляции и падение уровня жизни.
Специалисты Всемирного банка оценили восстановление Украины в 411 миллиардов долларов. Эта сумма была рассчитана, спустя год после начала спецоперации, сообщал телеканал «360».
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