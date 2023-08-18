18 августа 2023

Лавров: затяжной конфликт на Украине ослабит желание Запада ее восстанавливать

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Вера Запада в успехи Киева ослабевает с каждым днем, заявил Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные инвесторы утрачивают интерес к восстановлению Украины, поскольку конфликт с Россией слишком затянулся. Чем дольше длиться противостояние, тем меньше веры у них остается в успех Киева. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров журналу «Международная жизнь».

«Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Все слабее становится их вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах», — сказал Лавров в интервью.

Он считает, что обслуживание Киевом госдолга находится под большим вопросом. Кредиты лягут дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада, что повлечет за собой ускорение инфляции и падение уровня жизни.

Специалисты Всемирного банка оценили восстановление Украины в 411 миллиардов долларов. Эта сумма была рассчитана, спустя год после начала спецоперации, сообщал телеканал «360».

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Западные инвесторы утрачивают интерес к восстановлению Украины, поскольку конфликт с Россией слишком затянулся. Чем дольше длиться противостояние, тем меньше веры у них остается в успех Киева. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров журналу «Международная жизнь». «Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Все слабее становится их вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах», — сказал Лавров в интервью. Он считает, что обслуживание Киевом госдолга находится под большим вопросом. Кредиты лягут дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада, что повлечет за собой ускорение инфляции и падение уровня жизни. Специалисты Всемирного банка оценили восстановление Украины в 411 миллиардов долларов. Эта сумма была рассчитана, спустя год после начала спецоперации, сообщал телеканал «360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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