NYT: Вашингтон ждет затишья в зоне СВО, чтобы восполнить запасы ВСУ

20 августа 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

США ждут зимы и затишья на фронте Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США ожидают зимнего затишья на фронте, чтобы наладить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщили источники в оборонных кругах. «Чиновники министерства обороны США смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении. Оно позволит США и союзникам наверстать и поддерживать поставки военной продукции ВСУ», — пишет The New York Times. Чиновники в оборонных кругах говорят, что судьба контрнаступления держится только на способности Запада поставлять оружие Киеву, который испытывает «ошеломляющий голод» по артиллерийским боеприпасам. Это заставляет США думать о наращивании производства боеприпасов. Пентагон неоднократно публично заявлял о неспособности Киева захватить территории. Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления.

США ожидают зимнего затишья на фронте, чтобы наладить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщили источники в оборонных кругах. «Чиновники министерства обороны США смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении. Оно позволит США и союзникам наверстать и поддерживать поставки военной продукции ВСУ», — пишет The New York Times. Чиновники в оборонных кругах говорят, что судьба контрнаступления держится только на способности Запада поставлять оружие Киеву, который испытывает «ошеломляющий голод» по артиллерийским боеприпасам. Это заставляет США думать о наращивании производства боеприпасов. Пентагон неоднократно публично заявлял о неспособности Киева захватить территории. Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления.