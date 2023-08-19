19 августа 2023

NYT: Вашингтон ждет затишья в зоне СВО, чтобы восполнить запасы ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, шилка, пво, зенитка, ВСУ, stock
США ждут зимы и затишья на фронте Фото:
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США ожидают зимнего затишья на фронте, чтобы наладить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщили источники в оборонных кругах.

«Чиновники министерства обороны США смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении. Оно позволит США и союзникам наверстать и поддерживать поставки военной продукции ВСУ», — пишет The New York Times.

Чиновники в оборонных кругах говорят, что судьба контрнаступления держится только на способности Запада поставлять оружие Киеву, который испытывает «ошеломляющий голод» по артиллерийским боеприпасам. Это заставляет США думать о наращивании производства боеприпасов.

Пентагон неоднократно публично заявлял о неспособности Киева захватить территории. Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления.

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США ожидают зимнего затишья на фронте, чтобы наладить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщили источники в оборонных кругах. «Чиновники министерства обороны США смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении. Оно позволит США и союзникам наверстать и поддерживать поставки военной продукции ВСУ», — пишет The New York Times. Чиновники в оборонных кругах говорят, что судьба контрнаступления держится только на способности Запада поставлять оружие Киеву, который испытывает «ошеломляющий голод» по артиллерийским боеприпасам. Это заставляет США думать о наращивании производства боеприпасов. Пентагон неоднократно публично заявлял о неспособности Киева захватить территории. Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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