NYT: Вашингтон ждет затишья в зоне СВО, чтобы восполнить запасы ВСУ

США ожидают зимнего затишья на фронте, чтобы наладить поставки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщили источники в оборонных кругах.
«Чиновники министерства обороны США смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении. Оно позволит США и союзникам наверстать и поддерживать поставки военной продукции ВСУ», — пишет The New York Times.
Чиновники в оборонных кругах говорят, что судьба контрнаступления держится только на способности Запада поставлять оружие Киеву, который испытывает «ошеломляющий голод» по артиллерийским боеприпасам. Это заставляет США думать о наращивании производства боеприпасов.
Пентагон неоднократно публично заявлял о неспособности Киева захватить территории. Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США относительно контрнаступления.
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