23 августа 2023

Россия начнет обмен замороженными за рубежом активами с розничных инвесторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, доллары, валюта, доллар
На первом этапе речь пойдет о разблокировке портфелей до 100 тысяч рублей Фото:

Правительство РФ планирует начать обмен активами, замороженными на счетах в России и за рубежом. На первом этапе речь идет о разблокировке небольших портфелей до 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Стали известны первые детали планов правительства по обмену активами, замороженными на счетах в РФ и за рубежом. В частности, на первом этапе речь пойдет о разблокировке с российской стороны небольших портфелей граждан — до 100 тысяч рублей. Такая стратегия направлена на удовлетворение интересов в первую очередь розничных инвесторов», — отмечает «Коммерсант».

Заблокированные активы розничных инвесторов — это, чаще всего, вложения в ценные бумаги. Большая их сумма оказалась заморожена на счетах в иностранных компаниях. Пока объем активов, которые будут разблокированы, ограничен и касается только розничных инвесторов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, получать возможность покупать у российских инвесторов «заблокированные» иностранные ценные бумаги, находящиеся на счетах типа «С». Участие инвесторов с обоих сторон будет добровольным, уточнили в Центробанке.

Ранее Минэкономики Швейцарии раскрыло сумму замороженных активов РФ. Речь идет о сумме в 8,6 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь минэкономики страны.

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Правительство РФ планирует начать обмен активами, замороженными на счетах в России и за рубежом. На первом этапе речь идет о разблокировке небольших портфелей до 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант». «Стали известны первые детали планов правительства по обмену активами, замороженными на счетах в РФ и за рубежом. В частности, на первом этапе речь пойдет о разблокировке с российской стороны небольших портфелей граждан — до 100 тысяч рублей. Такая стратегия направлена на удовлетворение интересов в первую очередь розничных инвесторов», — отмечает «Коммерсант». Заблокированные активы розничных инвесторов — это, чаще всего, вложения в ценные бумаги. Большая их сумма оказалась заморожена на счетах в иностранных компаниях. Пока объем активов, которые будут разблокированы, ограничен и касается только розничных инвесторов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, получать возможность покупать у российских инвесторов «заблокированные» иностранные ценные бумаги, находящиеся на счетах типа «С». Участие инвесторов с обоих сторон будет добровольным, уточнили в Центробанке. Ранее Минэкономики Швейцарии раскрыло сумму замороженных активов РФ. Речь идет о сумме в 8,6 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь минэкономики страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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