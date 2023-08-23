Россия начнет обмен замороженными за рубежом активами с розничных инвесторов

24 августа 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

На первом этапе речь пойдет о разблокировке портфелей до 100 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ планирует начать обмен активами, замороженными на счетах в России и за рубежом. На первом этапе речь идет о разблокировке небольших портфелей до 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант». «Стали известны первые детали планов правительства по обмену активами, замороженными на счетах в РФ и за рубежом. В частности, на первом этапе речь пойдет о разблокировке с российской стороны небольших портфелей граждан — до 100 тысяч рублей. Такая стратегия направлена на удовлетворение интересов в первую очередь розничных инвесторов», — отмечает « Коммерсант ». Заблокированные активы розничных инвесторов — это, чаще всего, вложения в ценные бумаги. Большая их сумма оказалась заморожена на счетах в иностранных компаниях. Пока объем активов, которые будут разблокированы, ограничен и касается только розничных инвесторов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, получать возможность покупать у российских инвесторов «заблокированные» иностранные ценные бумаги, находящиеся на счетах типа «С». Участие инвесторов с обоих сторон будет добровольным, уточнили в Центробанке. Ранее Минэкономики Швейцарии раскрыло сумму замороженных активов РФ. Речь идет о сумме в 8,6 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь минэкономики страны.

Правительство РФ планирует начать обмен активами, замороженными на счетах в России и за рубежом. На первом этапе речь идет о разблокировке небольших портфелей до 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант». «Стали известны первые детали планов правительства по обмену активами, замороженными на счетах в РФ и за рубежом. В частности, на первом этапе речь пойдет о разблокировке с российской стороны небольших портфелей граждан — до 100 тысяч рублей. Такая стратегия направлена на удовлетворение интересов в первую очередь розничных инвесторов», — отмечает «Коммерсант». Заблокированные активы розничных инвесторов — это, чаще всего, вложения в ценные бумаги. Большая их сумма оказалась заморожена на счетах в иностранных компаниях. Пока объем активов, которые будут разблокированы, ограничен и касается только розничных инвесторов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, получать возможность покупать у российских инвесторов «заблокированные» иностранные ценные бумаги, находящиеся на счетах типа «С». Участие инвесторов с обоих сторон будет добровольным, уточнили в Центробанке. Ранее Минэкономики Швейцарии раскрыло сумму замороженных активов РФ. Речь идет о сумме в 8,6 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь минэкономики страны.