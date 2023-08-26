В Москве фура на скорости смяла две легковые машины. Видео 26 августа 2023 в 21:26 Размер текста - 17 + На месте ДТП работают оперативные службы города, сообщили в департаменте Фото: Анна Майорова © URA.RU На МКАД фура врезалась в две легковые машины. У первого автомобиля после столкновения отлетела крыша, а у второго — задняя часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. «На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — передает информацию telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На видео, который опубликовал департамент, заметно, как фура смяла две машины. После ЧП на место выехали сотрудники оперативных служб. В Дептрансе призвали других водителей выбирать альтернативные маршруты. Отмечается, что движение участку МКАДа, где произошло ДТП, затруднено. На МКАД фура врезалась в две легковые машины. У первого автомобиля после столкновения отлетела крыша, а у второго — задняя часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. «На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — передает информацию telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На видео, который опубликовал департамент, заметно, как фура смяла две машины. После ЧП на место выехали сотрудники оперативных служб. В Дептрансе призвали других водителей выбирать альтернативные маршруты. Отмечается, что движение участку МКАДа, где произошло ДТП, затруднено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям