На МКАД фура врезалась в две легковые машины. У первого автомобиля после столкновения отлетела крыша, а у второго — задняя часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
«На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — передает информацию telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На видео, который опубликовал департамент, заметно, как фура смяла две машины. После ЧП на место выехали сотрудники оперативных служб.
В Дептрансе призвали других водителей выбирать альтернативные маршруты. Отмечается, что движение участку МКАДа, где произошло ДТП, затруднено.
На МКАД фура врезалась в две легковые машины. У первого автомобиля после столкновения отлетела крыша, а у второго — задняя часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. «На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — передает информацию telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На видео, который опубликовал департамент, заметно, как фура смяла две машины. После ЧП на место выехали сотрудники оперативных служб. В Дептрансе призвали других водителей выбирать альтернативные маршруты. Отмечается, что движение участку МКАДа, где произошло ДТП, затруднено.