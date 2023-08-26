В Москве фура на скорости смяла две легковые машины. Видео

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
На месте ДТП работают оперативные службы города, сообщили в департаменте Фото:

На МКАД фура врезалась в две легковые машины. У первого автомобиля после столкновения отлетела крыша, а у второго — задняя часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — передает информацию telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На видео, который опубликовал департамент, заметно, как фура смяла две машины. После ЧП на место выехали сотрудники оперативных служб.

В Дептрансе призвали других водителей выбирать альтернативные маршруты. Отмечается, что движение участку МКАДа, где произошло ДТП, затруднено.

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На МКАД фура врезалась в две легковые машины. У первого автомобиля после столкновения отлетела крыша, а у второго — задняя часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. «На 12-м километре МКАД произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — передает информацию telegram-канал «Дептранс. Оперативно». На видео, который опубликовал департамент, заметно, как фура смяла две машины. После ЧП на место выехали сотрудники оперативных служб. В Дептрансе призвали других водителей выбирать альтернативные маршруты. Отмечается, что движение участку МКАДа, где произошло ДТП, затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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