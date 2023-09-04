The Guardian: Украина создает оружие из пластика и палок, чтобы напугать Россию

04 сентября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Украина использует пластик для создания оружия, которое не стреляет, пишет The Guardian Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские оружейные специалисты создают оружие из дерева, пенопласта, пластика и палок, чтобы использовать его в качестве приманки. Кроме того, создаются радиолокационные грузовики без каких-либо систем обнаружения. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Специалисты надеются, что это оружие напугает российских бойцов. «Украинские специалисты по оружию состязаются в производстве артиллерийских орудий, которые никогда не будут стрелять, радиолокационных грузовиков, которые ничего не обнаруживают, и ракет без взрывчатки. Пластик, дерево, пенопласт, палки и металл превращаются в копии оружия», — пишет автор издания . Один из рабочих выразил надежду, что российская армия испугается огромного количества оружия из пенопласта. Там уточнили, что команда специалистов состоит из добровольцев, набранных из фонда заработной платы до февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять для атак по России картонные дроны-камикадзе. Многие из них непригодны для выполнения боевых задач. Кроме того, их легко сбить с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения. Кроме того, Украина испытывает острую нехватку оружия. Информационное агентство Bloomberg писало, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, передает деловое издание «Взгляд». Газета The Wall Street Journal рассказывала, что на Западе знали о недостатке оружия у Киева для контрнаступления, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские оружейные специалисты создают оружие из дерева, пенопласта, пластика и палок, чтобы использовать его в качестве приманки. Кроме того, создаются радиолокационные грузовики без каких-либо систем обнаружения. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Специалисты надеются, что это оружие напугает российских бойцов. «Украинские специалисты по оружию состязаются в производстве артиллерийских орудий, которые никогда не будут стрелять, радиолокационных грузовиков, которые ничего не обнаруживают, и ракет без взрывчатки. Пластик, дерево, пенопласт, палки и металл превращаются в копии оружия», — пишет автор издания. Один из рабочих выразил надежду, что российская армия испугается огромного количества оружия из пенопласта. Там уточнили, что команда специалистов состоит из добровольцев, набранных из фонда заработной платы до февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что ВСУ начали применять для атак по России картонные дроны-камикадзе. Многие из них непригодны для выполнения боевых задач. Кроме того, их легко сбить с помощью средств для глушения GPS-сигнала и пулеметов с прицелами ночного видения. Кроме того, Украина испытывает острую нехватку оружия. Информационное агентство Bloomberg писало, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, передает деловое издание «Взгляд». Газета The Wall Street Journal рассказывала, что на Западе знали о недостатке оружия у Киева для контрнаступления, пишет RT.