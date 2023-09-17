Товарооборот России и США поставил антирекорд с начала 2000-х

18 сентября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

В июле 2023 года товарооборот между Москвой и Вашингтоном составил 277,3 миллиона долларов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Товарооборот между Россией и США в июле этого года составил 277,3 миллиона долларов. Это новый минимум начиная с 2000 года, следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau). «Основу российского экспорта в США составляют три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы. За семь месяцев 2023 года США закупили у России товаров на сумму около трех миллиардов долларов», — следует из данных Census Bureau. При этом в июле Москва экспортировала в Вашингтон товаров на 277,3 миллиона долларов, обновив минимум 2000 года. Данные о товарообороте между РФ И США в июле этого года в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 перед введением жестких санкций в отношении России. Также этот показатель меньше примерно в 13 раз данных за июль 2021 года. Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. Оборот вырос на 36,5%, а сравнивая с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,4%.

Товарооборот между Россией и США в июле этого года составил 277,3 миллиона долларов. Это новый минимум начиная с 2000 года, следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau). «Основу российского экспорта в США составляют три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы. За семь месяцев 2023 года США закупили у России товаров на сумму около трех миллиардов долларов», — следует из данных Census Bureau. При этом в июле Москва экспортировала в Вашингтон товаров на 277,3 миллиона долларов, обновив минимум 2000 года. Данные о товарообороте между РФ И США в июле этого года в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 перед введением жестких санкций в отношении России. Также этот показатель меньше примерно в 13 раз данных за июль 2021 года. Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем составил 134,104 миллиарда долларов на период с января по июль 2023 года. Оборот вырос на 36,5%, а сравнивая с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,4%.