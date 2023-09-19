Полпред Якушев назвал главную угрозу оттягивания проведения капремонта в УрФО

Удорожание стройматериалов мешает проведению капитального ремонта в УрФО
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Виды Екатеринбурга, капитальный ремонт, ремонт фасада, улица бацмана2
В УрФО наращивают темпы и объемы капремонтов Фото:

Подорожание строительных материалов ставит под угрозу проведение капитального ремонта, но в Уральском федеральном округе специалисты находят возможность ремонтировать дома. Об это заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Программа капремонтов работает за счет средств жителей. Это большие возможности и серьезная ответственность для регионов. Важно оправдывать доверие людей: наращивать темпы и объемы капремонтов, сохраняя при этом высокое качество работ», — заявил Якушев. При этом он подчеркнул, что регионы, несмотря на подорожание стройматериалов, находят возможность ремонтировать дома.

В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Также план реализации региональной программы капитального ремонта рассчитан до 2026 года.

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Подорожание строительных материалов ставит под угрозу проведение капитального ремонта, но в Уральском федеральном округе специалисты находят возможность ремонтировать дома. Об это заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Программа капремонтов работает за счет средств жителей. Это большие возможности и серьезная ответственность для регионов. Важно оправдывать доверие людей: наращивать темпы и объемы капремонтов, сохраняя при этом высокое качество работ», — заявил Якушев. При этом он подчеркнул, что регионы, несмотря на подорожание стройматериалов, находят возможность ремонтировать дома. В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Также план реализации региональной программы капитального ремонта рассчитан до 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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