Полпред Якушев назвал главную угрозу оттягивания проведения капремонта в УрФО

Удорожание стройматериалов мешает проведению капитального ремонта в УрФО

19 сентября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

В УрФО наращивают темпы и объемы капремонтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подорожание строительных материалов ставит под угрозу проведение капитального ремонта, но в Уральском федеральном округе специалисты находят возможность ремонтировать дома. Об это заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Программа капремонтов работает за счет средств жителей. Это большие возможности и серьезная ответственность для регионов. Важно оправдывать доверие людей: наращивать темпы и объемы капремонтов, сохраняя при этом высокое качество работ», — заявил Якушев. При этом он подчеркнул, что регионы, несмотря на подорожание стройматериалов, находят возможность ремонтировать дома. В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Также план реализации региональной программы капитального ремонта рассчитан до 2026 года.

Подорожание строительных материалов ставит под угрозу проведение капитального ремонта, но в Уральском федеральном округе специалисты находят возможность ремонтировать дома. Об это заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Программа капремонтов работает за счет средств жителей. Это большие возможности и серьезная ответственность для регионов. Важно оправдывать доверие людей: наращивать темпы и объемы капремонтов, сохраняя при этом высокое качество работ», — заявил Якушев. При этом он подчеркнул, что регионы, несмотря на подорожание стройматериалов, находят возможность ремонтировать дома. В 2024 году в Екатеринбурге, поселках Исток, Совхозный и Шувакиш проведут капитальный ремонт в 220 зданиях. Также план реализации региональной программы капитального ремонта рассчитан до 2026 года.