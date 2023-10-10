Представитель ХАМАС: переговоры невозможны до конца боевых действий

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Израиль заплатит высокую цену за преступления против жителей Газы, заявил Исмаил Хания Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политического бюро движения Исмаил Хания.

«Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу пленных противника, оказавшего сопротивление, что это дело не будет открыто до конца битвы, и оно будет только быть по цене, приемлемой для сопротивления», — сказал Исмаил Хания, передает телеканал LBC. Он добавил, что Израилю придется заплатить высокую цену за свои преступления и терроризм против жителей сектора Газа.

Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по израильской территории. За время боевых действий обнаружили 1500 тел палестинских боевиков на территории Израиля. Палестинские боевики взяли пленных. 9 октября ХАМАС сообщило о готовности произвести обмен на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля. Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов предрек, что горячая фаза конфликта завершится в течение одной-двух недель.

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Палестинское движение ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политического бюро движения Исмаил Хания. «Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу пленных противника, оказавшего сопротивление, что это дело не будет открыто до конца битвы, и оно будет только быть по цене, приемлемой для сопротивления», — сказал Исмаил Хания, передает телеканал LBC. Он добавил, что Израилю придется заплатить высокую цену за свои преступления и терроризм против жителей сектора Газа. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по израильской территории. За время боевых действий обнаружили 1500 тел палестинских боевиков на территории Израиля. Палестинские боевики взяли пленных. 9 октября ХАМАС сообщило о готовности произвести обмен на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля. Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов предрек, что горячая фаза конфликта завершится в течение одной-двух недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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