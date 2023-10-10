Представитель ХАМАС: переговоры невозможны до конца боевых действий

10 октября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Израиль заплатит высокую цену за преступления против жителей Газы, заявил Исмаил Хания Фото: AP / TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политического бюро движения Исмаил Хания. «Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу пленных противника, оказавшего сопротивление, что это дело не будет открыто до конца битвы, и оно будет только быть по цене, приемлемой для сопротивления», — сказал Исмаил Хания, передает телеканал LBC . Он добавил, что Израилю придется заплатить высокую цену за свои преступления и терроризм против жителей сектора Газа. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по израильской территории. За время боевых действий обнаружили 1500 тел палестинских боевиков на территории Израиля. Палестинские боевики взяли пленных. 9 октября ХАМАС сообщило о готовности произвести обмен на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля. Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов предрек, что горячая фаза конфликта завершится в течение одной-двух недель.

Палестинское движение ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политического бюро движения Исмаил Хания. «Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу пленных противника, оказавшего сопротивление, что это дело не будет открыто до конца битвы, и оно будет только быть по цене, приемлемой для сопротивления», — сказал Исмаил Хания, передает телеканал LBC. Он добавил, что Израилю придется заплатить высокую цену за свои преступления и терроризм против жителей сектора Газа. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по израильской территории. За время боевых действий обнаружили 1500 тел палестинских боевиков на территории Израиля. Палестинские боевики взяли пленных. 9 октября ХАМАС сообщило о готовности произвести обмен на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля. Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов предрек, что горячая фаза конфликта завершится в течение одной-двух недель.