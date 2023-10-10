Представитель ХАМАС: переговоры невозможны до конца боевых действий

Палестинское движение ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политического бюро движения Исмаил Хания.
«Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу пленных противника, оказавшего сопротивление, что это дело не будет открыто до конца битвы, и оно будет только быть по цене, приемлемой для сопротивления», — сказал Исмаил Хания, передает телеканал LBC. Он добавил, что Израилю придется заплатить высокую цену за свои преступления и терроризм против жителей сектора Газа.
Палестинское движение ХАМАС не будет проводить никаких переговоров до окончания боевых действий. Об этом заявил глава политического бюро движения Исмаил Хания. «Мы проинформировали все стороны, которые связывались с нами по поводу пленных противника, оказавшего сопротивление, что это дело не будет открыто до конца битвы, и оно будет только быть по цене, приемлемой для сопротивления», — сказал Исмаил Хания, передает телеканал LBC. Он добавил, что Израилю придется заплатить высокую цену за свои преступления и терроризм против жителей сектора Газа. Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили пять тысяч ракет по израильской территории. За время боевых действий обнаружили 1500 тел палестинских боевиков на территории Израиля. Палестинские боевики взяли пленных. 9 октября ХАМАС сообщило о готовности произвести обмен на палестинских женщин, находящихся в тюрьмах Израиля. Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов предрек, что горячая фаза конфликта завершится в течение одной-двух недель.