Shot раскрыл подробности двойного убийства в семье музыканта Намина

Shot: после убийства Микояна обнаружила мать

20 октября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После убийства бабушки и брата приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Об этом написал telegram-канал Shot. «Бывшая жена основателя группы „Цветы“ Галина Микоян первой увидела тела своей матери и режиссера Артема Микояна. Она приехала на дачу около одиннадцати вечера. На полу в коридоре лежал ее сын Роман и говорил о том, что его накажет Бог», — написали в канале. Там добавили, что женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти. По данным канала, Роман вместе с Артемом приехали к бабушке на дачу, чтобы помочь. Роман устал и употребил наркотики, после чего напал на бабушку, которая просила его перестать употреблять, а после набросился с ножом на брата. По приезде матери Роман пришел в себя. Отмечается, что ранее Микоян наблюдался у психиатра. Стас Намин заявил каналу, что официально не усыновлял Романа. Об убийстве стало известно 19 октября. URA.RU приводило сводку о главных событиях, известных о произошедшем.

После убийства бабушки и брата приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Об этом написал telegram-канал Shot. «Бывшая жена основателя группы „Цветы“ Галина Микоян первой увидела тела своей матери и режиссера Артема Микояна. Она приехала на дачу около одиннадцати вечера. На полу в коридоре лежал ее сын Роман и говорил о том, что его накажет Бог», — написали в канале. Там добавили, что женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти. По данным канала, Роман вместе с Артемом приехали к бабушке на дачу, чтобы помочь. Роман устал и употребил наркотики, после чего напал на бабушку, которая просила его перестать употреблять, а после набросился с ножом на брата. По приезде матери Роман пришел в себя. Отмечается, что ранее Микоян наблюдался у психиатра. Стас Намин заявил каналу, что официально не усыновлял Романа. Об убийстве стало известно 19 октября. URA.RU приводило сводку о главных событиях, известных о произошедшем.