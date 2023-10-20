Shot раскрыл подробности двойного убийства в семье музыканта Намина

Shot: после убийства Микояна обнаружила мать
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Новостройки. Челябинск, неотложка, красный крест, медицина, скорая помощь
Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти Фото:

После убийства бабушки и брата приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Об этом написал telegram-канал Shot.

«Бывшая жена основателя группы „Цветы“ Галина Микоян первой увидела тела своей матери и режиссера Артема Микояна. Она приехала на дачу около одиннадцати вечера. На полу в коридоре лежал ее сын Роман и говорил о том, что его накажет Бог», — написали в канале. Там добавили, что женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти.

По данным канала, Роман вместе с Артемом приехали к бабушке на дачу, чтобы помочь. Роман устал и употребил наркотики, после чего напал на бабушку, которая просила его перестать употреблять, а после набросился с ножом на брата. По приезде матери Роман пришел в себя.

Отмечается, что ранее Микоян наблюдался у психиатра. Стас Намин заявил каналу, что официально не усыновлял Романа. Об убийстве стало известно 19 октября. URA.RU приводило сводку о главных событиях, известных о произошедшем.

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После убийства бабушки и брата приемный сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян лежал на полу и говорил о Боге, пока его не нашла мать Галина. Об этом написал telegram-канал Shot. «Бывшая жена основателя группы „Цветы“ Галина Микоян первой увидела тела своей матери и режиссера Артема Микояна. Она приехала на дачу около одиннадцати вечера. На полу в коридоре лежал ее сын Роман и говорил о том, что его накажет Бог», — написали в канале. Там добавили, что женщина обнаружила тела, после чего Роман сам позвонил в скорую, надеясь, что родных можно спасти. По данным канала, Роман вместе с Артемом приехали к бабушке на дачу, чтобы помочь. Роман устал и употребил наркотики, после чего напал на бабушку, которая просила его перестать употреблять, а после набросился с ножом на брата. По приезде матери Роман пришел в себя. Отмечается, что ранее Микоян наблюдался у психиатра. Стас Намин заявил каналу, что официально не усыновлял Романа. Об убийстве стало известно 19 октября. URA.RU приводило сводку о главных событиях, известных о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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