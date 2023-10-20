20 октября 2023

Baza: российский самолет Ил-76 загорелся на военном аэродроме в Душанбе

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
У самолета загорелся двигатель Фото:

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в Душанбе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«При взлете с военного аэродрома в Душанбе у российского самолета Ил-76 загорелся двигатель», — передает telegram-канал. Уточняется, что при разгоне у самолета взорвалось колесо. В результате ЧП начался пожар и Ил-76 полностью сгорел. На борту самолета находилось восемь человек. О пострадавших не сообщается.

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Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в Душанбе. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «При взлете с военного аэродрома в Душанбе у российского самолета Ил-76 загорелся двигатель», — передает telegram-канал. Уточняется, что при разгоне у самолета взорвалось колесо. В результате ЧП начался пожар и Ил-76 полностью сгорел. На борту самолета находилось восемь человек. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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