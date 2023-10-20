Baza: российский самолет Ил-76 загорелся на военном аэродроме в Душанбе

У самолета загорелся двигатель
Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в Душанбе. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«При взлете с военного аэродрома в Душанбе у российского самолета Ил-76 загорелся двигатель», — передает telegram-канал. Уточняется, что при разгоне у самолета взорвалось колесо. В результате ЧП начался пожар и Ил-76 полностью сгорел. На борту самолета находилось восемь человек. О пострадавших не сообщается.
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