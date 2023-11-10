Москвич арестован по делу о госизмене

Другие подробности дела неизвестны
В Москве арестован россиянин по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы.
«Суд заключил гражданина Блинова Г.А. под стражу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Другие подробности дела неизвестны: оно находится под грифом секретности.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил за госизмену к 11 годам колонии 60-летнего калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского. Он пытался вступить в иностранный легион ВСУ и призывал в соцсетях убивать глав военных комиссариатов в РФ.
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