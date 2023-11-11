Во Франции заявили, что Запад «покончил с Зеленским»

Французский политик Филиппо: Запад «покончил» с Зеленским из-за Израиля

11 ноября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) не может получать поддержку от Запада из-за войны на Ближнем Востоке, заявил Флориан Филиппо Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Запада переключили свое внимание на ближневосточный конфликт. И теперь с президентом Украины Владимиром Зеленским «покончено». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Им [странам Запада] больше не нужен Зеленский. Они переключили свой военный нарратив на Ближний Восток», — написал Флориан Филиппо в своем аккаунте в X (Twitter). Он подытожил, что с Зеленским «покончено». Флориан Филиппо известен своей негативной позицией в отношении Украины. Американские журналисты подчеркивали, что война между Израилем и Палестиной не дает Украине организовать саммит с участием стран, которые нейтрально относятся к Киеву. После нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля страны Запада начали больше акцентировать внимание на данном конфликте, а не на Украине. Сам Зеленский планировал посетить Израиль, но отложил поездку, передает Pravda.ru.

Страны Запада переключили свое внимание на ближневосточный конфликт. И теперь с президентом Украины Владимиром Зеленским «покончено». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Им [странам Запада] больше не нужен Зеленский. Они переключили свой военный нарратив на Ближний Восток», — написал Флориан Филиппо в своем аккаунте в X (Twitter). Он подытожил, что с Зеленским «покончено». Флориан Филиппо известен своей негативной позицией в отношении Украины. Американские журналисты подчеркивали, что война между Израилем и Палестиной не дает Украине организовать саммит с участием стран, которые нейтрально относятся к Киеву. После нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля страны Запада начали больше акцентировать внимание на данном конфликте, а не на Украине. Сам Зеленский планировал посетить Израиль, но отложил поездку, передает Pravda.ru.