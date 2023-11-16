Россия увеличит число выданных виз гражданам ЕС на 40%

Россия намерена выдать визы 100 тысячам граждан ЕС к концу 2023 года

16 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

РФ намерена выдать 100 тысяч виз для граждан ЕС в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия намерена увеличить количество выданных виз гражданам Евросоюза на 40% к концу 2023 году. Так, в этом году планируется выдача разрешений 100 тысячам европейцев, вместо 60 тысяч годом ранее, заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «В течение 2022 года около 60 тысяч граждан Евросоюза получали российскую визу. В этом году по статистике мы ожидаем к концу года (въезда — прим. URA.RU) около 100 тысяч граждан ЕС», — сказал Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы. Трансляция проходит на сайте думы. Он также подчеркнул, что Россия продолжает соблюдать соглашения, которые нарушают бывшие партнеры из Европы. Иванов также назвал получение визы в ЕС россиянином «сложным испытанием». Ранее МИД России подготовил законопроект, согласно которому, стоимость визы РФ для граждан Евросоюза будет увеличена до 300 долларов. Также отменят визовые льготы для въезжающих европейцев.

Россия намерена увеличить количество выданных виз гражданам Евросоюза на 40% к концу 2023 году. Так, в этом году планируется выдача разрешений 100 тысячам европейцев, вместо 60 тысяч годом ранее, заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «В течение 2022 года около 60 тысяч граждан Евросоюза получали российскую визу. В этом году по статистике мы ожидаем к концу года (въезда — прим. URA.RU) около 100 тысяч граждан ЕС», — сказал Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы. Трансляция проходит на сайте думы. Он также подчеркнул, что Россия продолжает соблюдать соглашения, которые нарушают бывшие партнеры из Европы. Иванов также назвал получение визы в ЕС россиянином «сложным испытанием». Ранее МИД России подготовил законопроект, согласно которому, стоимость визы РФ для граждан Евросоюза будет увеличена до 300 долларов. Также отменят визовые льготы для въезжающих европейцев.