Россия увеличит число выданных виз гражданам ЕС на 40%

Россия намерена увеличить количество выданных виз гражданам Евросоюза на 40% к концу 2023 году. Так, в этом году планируется выдача разрешений 100 тысячам европейцев, вместо 60 тысяч годом ранее, заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
«В течение 2022 года около 60 тысяч граждан Евросоюза получали российскую визу. В этом году по статистике мы ожидаем к концу года (въезда — прим. URA.RU) около 100 тысяч граждан ЕС», — сказал Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы. Трансляция проходит
Он также подчеркнул, что Россия продолжает соблюдать соглашения, которые нарушают бывшие партнеры из Европы. Иванов также назвал получение визы в ЕС россиянином «сложным испытанием».
Ранее МИД России подготовил законопроект, согласно которому, стоимость визы РФ для граждан Евросоюза будет увеличена до 300 долларов. Также отменят визовые льготы для въезжающих европейцев.
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