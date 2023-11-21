Финляндия приняла первые решения по российским беженцам

Лехтинен: Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России

21 ноября 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Первые рассмотренные Финляндией решения оказались отрицательными Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. Первые рассмотренные решения оказались отрицательными. Об этом сообщил глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы страны Антти Лехтинен. «Иммиграционная служба Финляндии рассмотрела первые решения по российским беженцам. Данные решения стали отрицательными», — цитирует издание Yle слова Лехтинена. По его словам, россияне стали прибывать из третьих стран в Финляндию с августа. Всего таких беженцев насчитывается около 700 человек. Лехтинен отметил, что решается вопрос о принудительной депортации россиян. В этом задействована финская полиция. После начала частичной мобилизации в России в Европу въехали более ста тысяч граждан. А с января по сентябрь в ЕС въехали 1,57 миллиона россиян. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с РФ в связи миграционной ситуацией.

Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. Первые рассмотренные решения оказались отрицательными. Об этом сообщил глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы страны Антти Лехтинен. «Иммиграционная служба Финляндии рассмотрела первые решения по российским беженцам. Данные решения стали отрицательными», — цитирует издание Yle слова Лехтинена. По его словам, россияне стали прибывать из третьих стран в Финляндию с августа. Всего таких беженцев насчитывается около 700 человек. Лехтинен отметил, что решается вопрос о принудительной депортации россиян. В этом задействована финская полиция. После начала частичной мобилизации в России в Европу въехали более ста тысяч граждан. А с января по сентябрь в ЕС въехали 1,57 миллиона россиян. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с РФ в связи миграционной ситуацией.