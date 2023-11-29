Мишустин пообещал Белоруссии помочь с топливом

29 ноября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

По словам Мишустина, помощь будет направлена для Белорусской АЭС Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии с топливом. В частности, помощь будет направлена на обеспечение топливом Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совмина Союзного государства. «Первого ноября подписан акт приемки второго блока Белорусской атомной электростанции. Это наш самый крупный общий проект, рассчитанный на стратегическую перспективу. Россия продолжит оказывать необходимое содействие в эксплуатации и поставках топлива», — передает слова Мишустина ТАСС. Политик добавил, что данный проект будет стимулом для развития наукоемких отраслей промышленности в будущем. А также во много раз улучшит экологическую обстановку.

Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии с топливом. В частности, помощь будет направлена на обеспечение топливом Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совмина Союзного государства. «Первого ноября подписан акт приемки второго блока Белорусской атомной электростанции. Это наш самый крупный общий проект, рассчитанный на стратегическую перспективу. Россия продолжит оказывать необходимое содействие в эксплуатации и поставках топлива», — передает слова Мишустина ТАСС. Политик добавил, что данный проект будет стимулом для развития наукоемких отраслей промышленности в будущем. А также во много раз улучшит экологическую обстановку.