«Ведомости»: ГД хочет лишить мандатов еще двух депутатов ЛДПР

30 ноября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

У двух депутатов много прогулов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В нижней палате парламента обсуждается возможное лишение мандатов депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо. Об этом сообщают источники в Госдуме. «Пайкин и Напсо долгие годы поддерживали ЛДПР. Однако коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях», — заявил источник «Ведомостей». Другой собеседник издания отметил, что формально оба депутата долгое время были на больничном. Однозначного решения по ним пока нет, но из-за многочисленных прогулов они в будущем могут быть лишены мандатов. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР. Телефоны Напсо и Пайкина были отключены. Пайкин стал депутатом Госдумы в 2017 году. Сначала совладелец петербургской девелоперской компании Fort Group пошел на довыборы по одномандатному округу в Брянской области, а в 2021 году переизбрался по федеральному списку. Напсо ранее занимал должность гендиректора ЗАО «Роснефтересурс». Впервые стал депутатом в 2007 году, а сейчас представляет в Госдуме Краснодарский край и Ростовскую область. С 1 ноября Госдума начала лишать депутатов полномочий за прогулы. Это коснулось депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводил опрос у подписчиков своего telegram-канала правильности лишения депутата за пропуски пленарных заседаний. Большинство опрошенных ответили положительно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В нижней палате парламента обсуждается возможное лишение мандатов депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо. Об этом сообщают источники в Госдуме. «Пайкин и Напсо долгие годы поддерживали ЛДПР. Однако коллеги давно не замечали их на думских мероприятиях», — заявил источник «Ведомостей». Другой собеседник издания отметил, что формально оба депутата долгое время были на больничном. Однозначного решения по ним пока нет, но из-за многочисленных прогулов они в будущем могут быть лишены мандатов. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР. Телефоны Напсо и Пайкина были отключены. Пайкин стал депутатом Госдумы в 2017 году. Сначала совладелец петербургской девелоперской компании Fort Group пошел на довыборы по одномандатному округу в Брянской области, а в 2021 году переизбрался по федеральному списку. Напсо ранее занимал должность гендиректора ЗАО «Роснефтересурс». Впервые стал депутатом в 2007 году, а сейчас представляет в Госдуме Краснодарский край и Ростовскую область. С 1 ноября Госдума начала лишать депутатов полномочий за прогулы. Это коснулось депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводил опрос у подписчиков своего telegram-канала правильности лишения депутата за пропуски пленарных заседаний. Большинство опрошенных ответили положительно.