WSJ признало Путина геополитическим победителем года

20 декабря 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Экономика Путина выдержала западные санкции, заявил обозреватель WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal. «Мне не доставляет радости объявить Владимира Путина геополитическим победителем года. Его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось. Экономика Путина выдержала западные санкции», — заявил обозреватель издания Джерард Бейкер. По мнению американского журналиста, президент России продемонстрировал жестокое преимущество стратегического терпения. Он также отметил, что геополитическим неудачником этого года стал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal. «Мне не доставляет радости объявить Владимира Путина геополитическим победителем года. Его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось. Экономика Путина выдержала западные санкции», — заявил обозреватель издания Джерард Бейкер. По мнению американского журналиста, президент России продемонстрировал жестокое преимущество стратегического терпения. Он также отметил, что геополитическим неудачником этого года стал президент Украины Владимир Зеленский.