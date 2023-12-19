19 декабря 2023

WSJ признало Путина геополитическим победителем года

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Экономика Путина выдержала западные санкции, заявил обозреватель WSJ Фото:

Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

«Мне не доставляет радости объявить Владимира Путина геополитическим победителем года. Его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось. Экономика Путина выдержала западные санкции», — заявил обозреватель издания Джерард Бейкер.

По мнению американского журналиста, президент России продемонстрировал жестокое преимущество стратегического терпения. Он также отметил, что геополитическим неудачником этого года стал президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal. «Мне не доставляет радости объявить Владимира Путина геополитическим победителем года. Его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось. Экономика Путина выдержала западные санкции», — заявил обозреватель издания Джерард Бейкер. По мнению американского журналиста, президент России продемонстрировал жестокое преимущество стратегического терпения. Он также отметил, что геополитическим неудачником этого года стал президент Украины Владимир Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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