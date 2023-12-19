WSJ признало Путина геополитическим победителем года

Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем года. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.
«Мне не доставляет радости объявить Владимира Путина геополитическим победителем года. Его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось. Экономика Путина выдержала западные санкции», —
По мнению американского журналиста, президент России продемонстрировал жестокое преимущество стратегического терпения. Он также отметил, что геополитическим неудачником этого года стал президент Украины Владимир Зеленский.
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