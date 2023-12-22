S7 отстояла права по десяткам самолетов перед зарубежными лизингодателями

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Компания S7 отстояла 45 среднемагистральных самолетов Фото:

Авиакомпания S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с лизингодателями из заграницы. Компания отстояла 45 среднемагистральных самолетов и четырех авиационных двигателей. Это составляет 50% всего флота S7. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК» по 45 среднемагистральным самолетам», — говорится на сайте. Уточняется, что такое количество самолетов составляет порядка 50% всего флота компании. Также сделка прошла по четырем авиационным двигателям.

Так, ввиду достигнутых договоренностей, лизингодатели сняли свои требования с российских сторон как по договорам аренды указанных воздушных судов, так и по страховым полисам. В число участников договора лизинга вошли также ALC, SMBC Aviation Capital и AerCap. Отмечается, что S7 Airlines продолжает переговоры, которые касаются урегулирования взаимоотношений по воздушным судам с другими лизингодателями авиакомпаний, которые находятся заграницей.

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Авиакомпания S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с лизингодателями из заграницы. Компания отстояла 45 среднемагистральных самолетов и четырех авиационных двигателей. Это составляет 50% всего флота S7. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. «S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК» по 45 среднемагистральным самолетам», — говорится на сайте. Уточняется, что такое количество самолетов составляет порядка 50% всего флота компании. Также сделка прошла по четырем авиационным двигателям. Так, ввиду достигнутых договоренностей, лизингодатели сняли свои требования с российских сторон как по договорам аренды указанных воздушных судов, так и по страховым полисам. В число участников договора лизинга вошли также ALC, SMBC Aviation Capital и AerCap. Отмечается, что S7 Airlines продолжает переговоры, которые касаются урегулирования взаимоотношений по воздушным судам с другими лизингодателями авиакомпаний, которые находятся заграницей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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