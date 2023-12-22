S7 отстояла права по десяткам самолетов перед зарубежными лизингодателями

22 декабря 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Компания S7 отстояла 45 среднемагистральных самолетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с лизингодателями из заграницы. Компания отстояла 45 среднемагистральных самолетов и четырех авиационных двигателей. Это составляет 50% всего флота S7. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. «S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК» по 45 среднемагистральным самолетам», — говорится на сайте . Уточняется, что такое количество самолетов составляет порядка 50% всего флота компании. Также сделка прошла по четырем авиационным двигателям. Так, ввиду достигнутых договоренностей, лизингодатели сняли свои требования с российских сторон как по договорам аренды указанных воздушных судов, так и по страховым полисам. В число участников договора лизинга вошли также ALC, SMBC Aviation Capital и AerCap. Отмечается, что S7 Airlines продолжает переговоры, которые касаются урегулирования взаимоотношений по воздушным судам с другими лизингодателями авиакомпаний, которые находятся заграницей.

Авиакомпания S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с лизингодателями из заграницы. Компания отстояла 45 среднемагистральных самолетов и четырех авиационных двигателей. Это составляет 50% всего флота S7. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. «S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО «СК «НСК» по 45 среднемагистральным самолетам», — говорится на сайте. Уточняется, что такое количество самолетов составляет порядка 50% всего флота компании. Также сделка прошла по четырем авиационным двигателям. Так, ввиду достигнутых договоренностей, лизингодатели сняли свои требования с российских сторон как по договорам аренды указанных воздушных судов, так и по страховым полисам. В число участников договора лизинга вошли также ALC, SMBC Aviation Capital и AerCap. Отмечается, что S7 Airlines продолжает переговоры, которые касаются урегулирования взаимоотношений по воздушным судам с другими лизингодателями авиакомпаний, которые находятся заграницей.